Минтранс скорректировал график поставки трамваев «МиНиН» в Нижний Новгород

График сборки и поставки трамваев «МиНиН» в Нижний Новгород скорректирован с учетом работ по замене трамвайного полотна так, чтобы новая техника выходила уже на новые рельсы. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в областном министерстве транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным минтранса, к середине ноября на городские маршруты вышли 10 трамваев «МиНиН». Еще четыре таких трамвая проходят обкатку и регистрационные мероприятия. В процессе сборки находится еще 15 вагонов.

В министерстве отметили, что на графике поставок также сказалось желание производителей увеличить уровень локализации части комплектующих: «Прорабатываются новые кооперационные цепочки, ведутся испытания предлагаемых решений, а также идет набор и обучение новых специалистов на предприятии».

Как писал «Ъ-Приволжье», сборка трамваев «МиНиН» организована в Ворсме (Нижегородская область) на российско-белорусском СП «Нижэкотранс». До конца 2025 года предприятие должно поставить в Нижний Новгород 170 единиц. Поставки техники идут в рамках проекта по полной модернизации всего трамвайного движения в Нижнем Новгороде. Общая стоимость проекта оценивается в 51 млрд руб. Работы должны завершиться до конца 2026 года

Ранее нижегородское правительство говорило, что до конца 2023 года в Нижний Новгород поступят 80 новых трамваев, позже называлась цифра в 50 вагонов.

Андрей Репин