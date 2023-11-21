Картону готовят важную бумагу

Правительство может впервые отменить курсовую экспортную пошлину для целой отрасли: Минпромторг предложил сделать это для целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). До сих пор, хотя запросы об отмене или корректировке пошлины неоднократно поднимали компании из различных секторов экономики, власти навстречу им не шли. Предприятия ЦБП поддерживают инициативу, отмечая, что отрасль занимает незначительную долю в российском экспорте и доходы государства от пошлины окажутся существенно меньше, чем потери производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минпромторг подготовил предложения по освобождению целлюлозно-бумажной промышленности от гибкой экспортной пошлины, которая сейчас составляет 7%. Об этом в ходе заседания совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете федерации сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Документ будет направлен в Минэкономики в ближайшее время. По его словам, пошлину необходимо снять, так как и без нее Россия теряет внешние рынки сбыта бумаги и картона, а сохранение зависящей от курса доллара ставки пошлины чревато формированием убытков у компаний, утратой экспортных рынков и снижением эффективности инвестиций.

«Это единственный устойчивый рынок. Мощности, которые дает ЦБП в экспорте, ни одна другая подотрасль лесного комплекса не даст. Нагрузить ее сейчас семью процентами — это не только нанести ей десятимиллиардный убыток, это значит отдать рынок Бразилии, Северной Канаде, через глубоководные порты Юго-Востоку (Азии.— “Ъ”), Китаю»,— отметил чиновник. Он признал, что в случае освобождения целлюлозно-бумажного сегмента от гибкой пошлины другие отрасли будут просить о том же. С предложением снять дополнительную фискальную нагрузку в правительство уже обращались все сектора экономики, в отношении которых была введена пошлина,— в частности, производители удобрений, угля, алюминия. Однако до сих пор власти шли лишь на точечные изъятия, выведя из-под пошлины отдельные химические и фармацевтические товары, пересылку посылок и документов и т. д., но не целые отрасли.

Председатель комитета Архангельского заксобрания по ЛПК, сельскому хозяйству и экологии Александр Дятлов отмечает, что переориентация экспортных потоков из Европы в Азию, с одной стороны, привела к росту транспортных затрат, а с другой — к снижению цен на продукцию вследствие избыточного предложения на доступных рынках. В результате рентабельность ЦБП снизилась, а по ряду продуктов, в том числе картонной группы, стала отрицательной. Введение вывозных пошлин только усугубляет ситуацию, говорит он: получается, предприятиям приходится платить пошлину не только с такой маржинальной продукции, как целлюлоза, но и с продукции, экспорт которой убыточен.

По данным Центра системных решений, в октябре поступления в бюджет от предприятий ЦБП составили 742 млн руб. Как отмечает управляющий партнер центра Денис Кондратьев, в глобальном производстве бумаги и картона Россия имеет сравнительно небольшую долю (2,4%). «Если введение пошлины в отношении профильных рынков может сравнительно безболезненно дать бюджету дополнительный источник дохода, то для маленьких сегментов экономики подобные пошлины могут нанести ощутимый вред»,— говорит он. По словам господина Кондратьева, изменение условий международной торговли привело к сокращению экспорта бумаги и картона из РФ на 22,5% в 2022 году и на 13,4% за десять месяцев 2023 года. По данным ЦСР, в октябре (первый месяц действия пошлины) было зафиксировано дополнительное интенсивное снижение экспорта на 9,2%. «Мы видим рост цен поставок из России в Китай в октябре в связи с введением пошлины, что снижает конкурентоспособность отечественной продукции, так как с учетом очень низкой доли на рынке Россия не в том положении, чтобы диктовать цены»,— говорит Сергей Кондратьев. Он полагает, что российские компании, напротив, должны опускать цены, чтобы выдавливать с китайского рынка предприятия США, Канады и Европы.

Ольга Мордюшенко