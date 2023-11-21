У газа обмелел канал поставок

ЕС резко нарастил закупку СПГ в ноябре: по оценкам S&P, импорт СПГ вырос сразу на 76% к прошлому месяцу, до 7,39 млн тонн. Европе по-прежнему удается привлекать больше грузов СПГ, чем Азии. Это связано с ограничениями из-за обмеления Панамского канала, что сдерживает поставки из США в Азию. Таким образом, ЕС входит в эту зиму с высокими запасами в хранилищах и стабильными поставками СПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Импорт СПГ в Европу в ноябре вырос сразу на 76% относительно прошлого месяца, примерно до 7,39 млн тонн, по данным на 20 ноября, следует из данных S&P. Это самый высокий месячный объем импорта с мая. В структуре поставок доля США составляет чуть более 52% от общего объема, РФ — около 13%, Алжира — около 11%, пишет S&P Global Commodity Insights. Наибольшие объемы СПГ в ноябре уходили во Францию (1,66 млн тонн), Испанию (1,04 млн тонн), Великобританию (970 тыс. тонн) и Нидерланды (890 тыс. тонн).

Такой резкий рост закупок СПГ может быть связан с похолоданием в Европе, что усиливает ожидания о росте спроса на газ на континенте в конце ноября и в декабре.

Цены на газ в ЕС пока сбалансированы: декабрьский фьючерс торгуется в узком коридоре €45–50 за 1 МВт•ч, или до $550 за 1 тыс. кубометров. Несмотря на то что сезон отборов из ПХГ уже начался, запасы находятся на крайне высоком уровне (98,94% на 18 ноября), а терминалы СПГ в Европе перегружены, трубопроводные поставки из Норвегии также стабильны. Даже премия за риск, возникшая после начала войны между Израилем и «Хамасом», постепенно снижается, несмотря на захват коммерческого судна в Красном море на минувших выходных. Но к концу месяца температура на северо-западе Европы, по прогнозам метеорологов, упадет, что может дополнительно повысить спрос на газ для отопления.

Странам ЕС прошлой зимой удалось заместить сокращение трубопроводных поставок из РФ за счет увеличения экспорта СПГ и сокращения потребления газа, тем не менее пока нельзя сказать, что континент полностью преодолел тяжелый энергетический кризис. При этом Еврокомиссия считает, что сохраняется риск полного прекращения трубопроводных поставок из РФ.

Из-за засухи в этом году грузы СПГ из Мексиканского залива сталкиваются с задержками при проходе через Панамский канал при отправке в Азию. Это приводит к тому, что все больше СПГ из США перенаправляется в Европу, несмотря на то что цены в Азии сейчас выше. В ноябре экспорт СПГ в Европу занимал до 40% в общих поставках из США, в то время как в Азию — лишь 4%, пишет S&P.

Вместе с тем, по оценкам Bloomberg, спред цен в Азии и Европе удвоится к следующему году, так как более длинные маршруты в связи с новыми ограничениями на Панамском канале повысят затраты на отправку американского СПГ в Азию через мыс Доброй Надежды или Суэцкий канал. Уже в январе количество слотов для СПГ-газовозов в канале может быть сокращено вдвое, считают в Bloomberg.

По оценкам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, хотя отгрузки СПГ в Европу в ноябре и выросли более чем на 70% месяц к месяцу, они, скорее всего, останутся ниже или будут на уровне ноября 2022 года, когда в ЕС было поставлено 11,8 млн тонн. В связи с низким уровнем воды в Панамском канале перевозчики вынуждены платить до $4 млн за проход без очереди или ожидать много дней. «Несмотря на слабый спрос в Азии — импорт в Японию стагнирует, в Индию снижается,— азиатская премия остается, но для производителей из США она не компенсирует увеличившиеся расходы на перевозку»,— заключает он.

Татьяна Дятел