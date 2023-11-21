Чиновник ушел с дороги

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев возглавил министерство в статусе исполняющего обязанности. Ранее министр Василий Старков написал заявление об отставке по собственному желанию. По сведениям “Ъ-Урал”, для региональных властей это стало неожиданностью, сейчас идет подбор кандидатов на освободившееся место. Одним из претендентов считается глава Волчанска Александр Вервейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отставка Василия Старкова с поста министра транспорта Свердловской области для многих была неожиданной

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Отставка Василия Старкова с поста министра транспорта Свердловской области для многих была неожиданной

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На пост исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области назначен Денис Чегаев, об этом вчера “Ъ-Урал” рассказали в департаменте информационной политики региона. С 2010 года господин Чегаев занимал должность начальника службы содержания, ремонта и диспетчеризации автомобильных дорог. В 2018 году губернатор Евгений Куйвашев назначил его на пост заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона.

Место министра транспорта Свердловской области стало вакантным после того, как пост покинул Василий Старков. Близкий к администрации губернатора Евгения Куйвашева Telegram-канал «Не для протокола» 17 ноября сообщил, что господин Старков написал заявление об уходе по собственному желанию. По данным канала, до отставки министр получил медаль «Участнику специальной военной операции».

Василий Старков возглавлял министерство транспорта региона с 2016 года, сменив на посту Александра Сидоренко, который проходил фигурантом по уголовному делу о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) во время работы главой министерства.

Отставка Василия Старкова с поста министра была неожиданной, сообщили “Ъ-Урал” несколько источников в правительстве региона. Один из собеседников выразил уверенность, что Денис Чегаев временно занял пост министра. По его словам, сейчас на должность главы министерства рассматривают несколько кандидатов. Один из них — глава Волчанска Александр Вервейн. Источник подчеркнул, что окончательное решение остается за губернатором Евгением Куйвашевым. Александр Вервейн заявил “Ъ-Урал”, что ему неизвестно о том, что его кандидатура рассматривается на пост министра.

Руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по Уральскому федеральному округу Александр Салаутин рассказал “Ъ-Урал”, что для профессионального сообщества информация о смене министра транспорта также была неожиданной. «Считаю, что Василий Старков был на своем месте»,— сказал он. В числе его достижений господин Салаутин назвал устранение проблемы с системой автоматического весогабаритного контроля, введение льгот для автотехники, которая используется в международных перевозках, и поддержку отправки грузов в зону специальной военной операции (СВО).

Министерство транспорта Свердловской области участвует в ключевых инфраструктурных проектах региона. Так, представители министерства входят в рабочую группу по реализации проекта «Сухой порт», предусматривающего создание одного из крупнейших в стране транспортно-логистических хабов для перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. Его мощность к 2030 году может составить 60 млн тонн, а к 2035 году — 80 млн тонн. Власти Свердловской области оценивают инвестиции в проект «Сухого порта» в 1,5 трлн руб. В ноябре законодательное собрание Свердловской области утвердило в первом чтении бюджет региона на 2024 год, в котором 26 млрд руб. предусмотрено на строительство и ремонт 200 км дорог. Власти региона планируют увеличить количество полос и реконструировать транспортные развязки на участке северного полукольца ЕКАД, завершить строительство развязки в районе переулка Базового и модернизировать трассу в направлении Тюмени.

Василий Алексеев