В условия содержания напустили дыму

В изоляторе временного содержания (ИВС) «Тобольский» (Тюменская область) несколько арестантов подожгли вещи в камере в знак протеста против условий содержания. Попытка бунта была сразу подавлена, один из арестантов получил ранение. Сейчас ИВС ждет серия проверок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арестанты подожгли вещи в камере в знак протеста

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Арестанты подожгли вещи в камере в знак протеста

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О попытке бунта 19 ноября в ИВС «Тобольский» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. По данным полиции, несколько арестантов в одной из камер повредили имущество и подожгли тряпки, создав сильное задымление. «Находившиеся на дежурстве сотрудники полиции оперативно приняли меры к тушению возгорания. Противоправные действия граждан были пресечены»,— говорится в сообщении.

Как рассказали “Ъ-Урал” в полиции, в камере, где была предпринята попытка бунта, один из арестантов после вмешательства охраны полоснул себя заточкой по шее. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. «В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— подчеркнули в УМВД по Тюменской области. Инцидент взяла на контроль областная прокуратура.

По данным Telegram-канала UralMash, бунт попытались организовать пять арестантов, имеющих судимости за кражи, разбой, изнасилования и грабежи. Накануне осужденные были этапированы из СИЗО №1 в ИВС «Тобольский», условия содержания в котором якобы вызвали недовольство заключенных, в частности тем, что у них отняли музыкальную колонку.

В ближайшее время ИВС «Тобольский» намерены посетить члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Тюменской области. «Они оценят условия содержания заключенных, узнают, нарушаются ли их права»,— рассказали “Ъ-Урал” в ОНК.

Местный адвокат Ильдар Массагутов пояснил “Ъ-Урал”, что ИВС «Тобольский» «ничего выдающегося из себя не представляет». «Никаких эксцессов я там не увидела»,— подтвердила адвокат из Тобольска Светлана Кряжева.

В последний раз о масштабной проверке ИВС «Тобольский» сообщалось в 2020 году. Тогда изолятор посетили представители УМВД и уполномоченный по правам человека Тюменской области Сергей Миневцев. После проверки они отметили, что не обнаружили нарушений и не получили жалоб от арестантов.

Мария Шараева