В условия содержания напустили дыму
Арестанты в Тобольске подожгли камеру
В изоляторе временного содержания (ИВС) «Тобольский» (Тюменская область) несколько арестантов подожгли вещи в камере в знак протеста против условий содержания. Попытка бунта была сразу подавлена, один из арестантов получил ранение. Сейчас ИВС ждет серия проверок.
Арестанты подожгли вещи в камере в знак протеста
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
О попытке бунта 19 ноября в ИВС «Тобольский» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. По данным полиции, несколько арестантов в одной из камер повредили имущество и подожгли тряпки, создав сильное задымление. «Находившиеся на дежурстве сотрудники полиции оперативно приняли меры к тушению возгорания. Противоправные действия граждан были пресечены»,— говорится в сообщении.
Как рассказали “Ъ-Урал” в полиции, в камере, где была предпринята попытка бунта, один из арестантов после вмешательства охраны полоснул себя заточкой по шее. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. «В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— подчеркнули в УМВД по Тюменской области. Инцидент взяла на контроль областная прокуратура.
По данным Telegram-канала UralMash, бунт попытались организовать пять арестантов, имеющих судимости за кражи, разбой, изнасилования и грабежи. Накануне осужденные были этапированы из СИЗО №1 в ИВС «Тобольский», условия содержания в котором якобы вызвали недовольство заключенных, в частности тем, что у них отняли музыкальную колонку.
В ближайшее время ИВС «Тобольский» намерены посетить члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Тюменской области. «Они оценят условия содержания заключенных, узнают, нарушаются ли их права»,— рассказали “Ъ-Урал” в ОНК.
Местный адвокат Ильдар Массагутов пояснил “Ъ-Урал”, что ИВС «Тобольский» «ничего выдающегося из себя не представляет». «Никаких эксцессов я там не увидела»,— подтвердила адвокат из Тобольска Светлана Кряжева.
В последний раз о масштабной проверке ИВС «Тобольский» сообщалось в 2020 году. Тогда изолятор посетили представители УМВД и уполномоченный по правам человека Тюменской области Сергей Миневцев. После проверки они отметили, что не обнаружили нарушений и не получили жалоб от арестантов.