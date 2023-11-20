Завод «Москвич» выпустил 31 тыс. автомобилей с запуска производства в 2022 году

Автозавод «Москвич» с начала производства в ноябре 2022 года произвел 31 тыс. автомобилей, 4 тыс. из них — электрические. Об этом сообщила директор компании по взаимодействию с госорганами и корпоративным связам Татьяна Редько, выступая в Совете федерации, ее слова приводит «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщал коммерческий директор завода Александр Мигаль, в 2024 году «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. машин. Автозавод производит кроссовер «Москвич 3», его электрическую версию «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».

В 2024 году завод планирует запустить сборку автомобилей полного цикла, а в 2025-м — представить электромобиль, основные компоненты которого будут произведены в России. У компании открыто более 80 точек продаж в 50 городах России. К концу года сеть планируют расширить до 90 дилерских центров.

Лусине Баласян