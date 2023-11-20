В Крыму 37 предприятий хотят подать иск о водной блокаде до конца года

В Крыму 37 предприятий готовят коллективный иск о водной блокаде полуострова Украиной, который планируют подать до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета РК.

Общая сумма исковых требований превышает 3 трлн руб.

«Сумма заявленных в настоящий момент убытков будет увеличиваться по мере подготовки документов, а также при возможном присоединении к иску других пострадавших юридических лиц»,— отметил первый заместитель председателя правительства Крыма Ефим Фикс.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск Госсовета о причиненном республике вреде в результате водной блокады. Материалы дела рассматривались в течение четырех месяцев. Инстанция приняла решение взыскать с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Государственного агентства водных ресурсов Украины, управления Северо-Крымского канала в пользу казны РК 152,6 млрд руб.

Анастасия Донскова

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