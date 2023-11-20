В Петербурге сменился глава комитета по контролю за имуществом

Новым председателем комитета по контролю за имуществом назначен Роман Голованов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета по контролю за имуществом Роман Голованов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Глава комитета по контролю за имуществом Роман Голованов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Он приступит к работе с 21 ноября. В ККИ господин Голованов перешел с должности советника губернатора. До 20 октября 2022 года он занимал пост председателя комитета по инвестициям, где он работал с 2008 года.

О новой должности главы ККИ Сергея Муравьева не сообщается. Он занимал пост председателя комитета с 10 августа 2020 года.

Комитет по контролю за имуществом был создан в 2017 году. Ведомство напрямую подчиняется губернатору. Сотрудники комитета отвечают за поиск и снос незаконных построек, освобождение незаконно занятых нежилых помещений, принадлежащих правительству Петербурга, и инвентаризацию зеленых насаждений.

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