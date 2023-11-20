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Коммерсантъ FM
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«Софтлайн» сообщил об изменении в структуре акционеров

ПАО «Софтлайн» сообщило об изменениях в структуре акционерного капитала: 4,2% акций IT-поставщика получил «крупный институциональный инвестор», имя которого не называется. Об этом сказано в сообщении компании.

В материале говорится, что свою долю акций новому инвестору передал крупнейший акционер компании ООО «Аталайя» — по состоянию на 17 октября оно владело 82,1% акций. Приобретателем доли 4,2% стала компания, ориентированная на growth equity инвестиции, уточнили в «Софтлайне».

«Подобные изменения в структуре акционерного капитала компании создают дополнительные возможности в части контроля за корпоративным управлением "Софтлайна" и учета интересов миноритарных инвесторов, чья доля после сделки существенно увеличилась»,— сказал генеральный директор «Софтлайна» Владимир Лавров.

В октябре 2022 года «Софтлайн» официально завершил процесс разделения бизнеса на российский и международный. В апреле текущего года российская структура компании полностью перешла под контроль ЗПИФ «Тетис Кэпитал».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Softline пошел по закрытой линии».

Петр Бузлаев

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