Сильнее в кубе

В последнем товарищеском матче в 2023 году сборная России вдоволь поиздевалась над приехавшим к ней в гости податливым соперником. Кубинцев в Волгограде она разгромила со счетом 8:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Третий мяч в ворота кубинцев забил полузащитник сборной России Антон Миранчук (№19) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок сборной команды Кубы Даниэль Диас (слева) и сборной команды России Александр Головин во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок сборной команды Кубы Алехандро Дельгадо (слева) и сборной команды России Сергей Волков во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок сборной команды Кубы Даниэль Диас (справа) и сборной команды России Сергей Волков Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Третий мяч в ворота кубинцев забил полузащитник сборной России Антон Миранчук (№19) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок сборной команды Кубы Даниэль Диас (слева) и сборной команды России Александр Головин во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок сборной команды Кубы Алехандро Дельгадо (слева) и сборной команды России Сергей Волков во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок сборной команды Кубы Даниэль Диас (справа) и сборной команды России Сергей Волков Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото

Суровая реальность, в которой более полутора лет живет отечественный футбол, родила любопытную аномалию. Вот интересно: если бы сборная России не очутилась в изоляции и, скажем, этим матчем просто разминалась к важной игре отборочного турнира чемпионата Европы в рамках ноябрьского окна, собралась бы на трибунах волгоградского стадиона хотя бы десятая часть 40-тысячной аудитории? Были бы эти люди, наплевавшие на довольно скверную погоду, так же шумны и энергичны, как в понедельник, когда словно гнали своих совершать великие подвиги? Был бы тем же по качеству стартовый состав хозяев — то есть, может, и не самым боевым, но и точно не экспериментальным, под перспективу, а с большинством безусловных лидеров? И, наконец, играли бы эти лидеры и их партнеры так же ответственно против соперников, которые не входят и в топ-150 рейтинга Международной федерации футбола (FIFA), а бутсами под волгоградский газон затаривались уже после приезда в Волгоград в «Спортмастере» — подходящих с собой не привезли?

А ответственности в игре сборной России было действительно выше крыши. И целых полтайма материализоваться в гол этой ответственности, сдобренной чересчур явным превосходством в классе, мешал один человек.

Кубинский вратарь Райко Аросарена жутко походил на человека, которому хочется во что бы то ни стало продолжить карьеру в каком-нибудь таком месте, где за приличными бутсами не надо бежать в «Спортмастер».

Его сразу же пытался проткнуть в упор Александр Головин, но Аросарена выкрутился. После этого ему опасно бил защитник Максим Осипенко, про которого и не скажешь, что подключился к атаке: подключение — это все-таки что-то внезапное, а тут минут десять и отходить назад не требовалось. И опять Аросарена устоял. А вскоре еще разок стрелял Головин — тоже в угол и с рикошетом. Но Аросарена, судя по выражению лица, сам не понимавший, как ему удается выживать, и в такой ситуации не растерялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вратарь сборной команды Кубы Райко Аросарена во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Вратарь сборной команды Кубы Райко Аросарена во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Вратарь сборной команды Кубы Райко Аросарена во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Вратарь сборной команды Кубы Райко Аросарена во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото

Кубинцев подвело лишнее в их положении желание поиграть в нормальный футбол, предполагающий, что иногда необходимо переходить ту линию, что делит поле пополам. Александр Солдатенков мяч у них отобрал, а убежавшие Иван Обляков и Александр Головин устроили маленькое шоу из тонких передач. Особенно тонкой была последняя — от Головина чуть назад Облякову. И это уже был тот случай, когда, даже если бы в кубинских воротах встали два Аросарены, им было бы не спастись.

Впрочем, спустя буквально минуту голкипер гостей показал, что, если кто-то думал, будто бы пропущенный мяч лишит его вдохновения, он сильно заблуждался. Удар, который Аросарена потащил от Далера Кузяева, смотрелся неберущимся — в упор, верхом.

Но, конечно, следующие российские голы ждать себя долго все равно не заставили. Слишком легко разбирались хозяева с хлипкой кубинской обороной, слишком хорош был Головин, демонстрировавший вживую, чем он в нынешнем сезоне, играя за «Монако», покоряет, надо полагать, куда более требовательную публику, чем волгоградская. Отличился он после того, как Обляков расплатился с ним за свой дебютный гол за сборную не менее аккуратным пасом.

Александр Головин принял участие и в третьей результативной комбинации. Причем, чтобы внести в нее вклад, ему не понадобилось и касаться мяча — попрессинговал Райко Аросарену и заставил кубинцев совершить потерю, реализованную Антоном Миранчуком.

Правда, и без замененного в перерыве Головина все у сборной России получалось. Где-то же она находила мотивацию!

Могло сложиться ощущение, что ее игрокам что-то пообещали за рекорд: а самую крупную в своей истории победу российская команда одержала в 2019 году, когда разбила санмаринцев со счетом 9:0.

К рекорду она мчалась на всех парах благодаря в первую очередь тем, кто в главную сборную страны проник лишь во время ее изоляции. Во втором тайме, наряду с Александром Соболевым и Андреем Мостовым, забивали — Аросарене и дублеру Исмелю Моргадо, в какой-то момент вышедшему мучиться вместо него,— Александр Сильянов, Данил Пруцев, Никита Кривцов, покрасовавшийся в штрафной головокружительным дриблингом.

Рекорд был рядышком. Сергею Пиняеву, еще одному молодому футболисту, которому выпала возможность поиздеваться над кубинцами, оставалось только реализовать единственный пенальти в матче. Но с ним-то как раз у сборной России не срослось. Тоже какая-то аномалия.

Алексей Доспехов