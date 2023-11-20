10 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Сарапуле на улице Фурманова

В Сарапуле в многоквартирном доме коридорного типа на улице Фурманова произошел пожар. Сегодня, 20 ноября, около 2:00 здесь загорелся санузел общего пользования, расположенный на первом этаже. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в результате происшествия потребовалась эвакуация 10 человек, в числе которых было четверо людей.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.