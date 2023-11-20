«Босла» запустила под Воронежем завод самоклеящихся материалов за 100 млн

19 ноября московское ООО «Босла» запустило в индустриальном парке «Перспектива» в пригороде Воронежа производство самоклеящихся материалов полного цикла, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Стоимость проекта, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», составила более 100 млн руб., общая сумма инвестиций в производство — 200 млн руб. Потенциальный объем выпуска оценивается в 15 млн кв. м материалов в год.

Гендиректор «Бослы» Алексей Пономарев на церемонии открытии сообщил, что продукцию планируют поставлять в типографии, занимающиеся печатью самоклеящихся этикеток. Ранее, по его словам, материалы для печати поставлялись преимущественно из-за рубежа. Объем закупленных за 2020-2021 годы представителями отрасли импортных самоклеящихся материалов господин Пономарев оценил в 70 млрд руб.

По собственным данным, ООО «Босла» работает в сегменте маркировки и самоклеящихся материалов уже более десяти лет. Филиалы компании расположены в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге. Воронежский — открылся в 2019 году. Согласно Kartoteka.ru, ООО зарегистрировано в 2021 году для производства бумажных канцелярских принадлежностей, уставный капитал — 7,5 млн руб. Единственный совладелец — гендиректор Алексей Пономарев. Выручка в 2022-м составила 877,6 млн руб., чистая прибыль — 208,5 млн руб.

Сергей Калашников

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