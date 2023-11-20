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Сбербанк взыскал с головной компании пермских фармацевтов 181 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое заявление ПАО «Сбербанк» о взыскании 181,9 млн руб. с ООО «Годовалов» — головной компании холдинга «Аптека от склада». Об этом свидетельствуют данные решения суда.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным судебного документа, решение о взыскании 181,9 млн руб. с ООО «Годовалов» было принято 8 ноября. В сумму взысканий входят просроченный основной долг (175,6 млн руб.) и неустойка (6,2 млн руб.). Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Головная компания холдинга — ООО «Годовалов» — столкнулась с претензиями контрагентов. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к ООО предъявлены иски о взыскании более 4,6 млрд руб. 16 октября 2023 года в адрес ООО «Годовалов» направили иски ООО «КМГ» (Алтайский край, сумма исковых требований — 638 тыс. руб.), ООО «Фарм-Синтез» (Калужская область, сумма — 3,1 млн руб.), ООО «Сесана» (Пермский край, сумма — 5,4 млн руб.), ООО «Фармвектор» (Ростовская область, сумма — 315 тыс. руб.), ООО «ВИС» (Санкт-Петербург, сумма — 53 тыс. руб.) и АО «Медисорб» (Пермский край, сумма исковых требований — 3 млн руб.).

В судах сейчас имеются два заявления о банкротстве. С 6 октября ООО «Годовалов» находится в стадии ликвидации. Ранее господа Годовалов и Шаврин сообщали о намерении подать в суд заявления о самобанкротстве.

«Аптека от склада» создана в 2009 году пермскими предпринимателями Николаем Шавриным и Андреем Годоваловым. По итогам первой половины 2023 года сеть занимала 20-е место в рейтинге аптечных сетей DSM Group с выручкой 6,7 млрд руб., включая 799 точек на конец июня.

О сокращении числа точек «Аптеки от склада» в Перми, Новосибирске, Тюмени, Ямало-Ненецком автономном округе и Омске также писали региональные СМИ. О том, что в Пермском крае может закрыться часть филиалов сети «Аптека от склада», источник «Ъ-Прикамье» сообщал в начале сентября. По его данным, место этих торговых точек могут занять филиалы пермской аптечной сети «Планета здоровья».

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