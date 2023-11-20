Кандидат на пост главы МИДа заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС

Кандидат на пост министра иностранных дел Аргентины Диана Мондино после президентских выборов отрицательно ответила на вопрос, вступит ли ее страна в БРИКС с 1 января 2024 года. Аргентина получила соответствующее приглашение на саммите в августе.

«Нет. <...> Не знаю, почему такой интерес к БРИКС»,— сказала госпожа Мондино «РИА Новости».

Во втором туре выборов президента победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей, который выступал против продвижения сотрудничества с РФ, КНР и Бразилией и против членства в БРИКС. Он вступит в должность с 10 декабря. В ходе предвыборной гонки он предлагал сделать национальной валютой вместо аргентинского песо доллар США, а также закрыть Центральный банк.

БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в августе было объявлено, что в организацию приглашены Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия, которые могут стать членами с 1 января 2024 года.

Подробнее о победителе — в материале «Ъ» «"Я считаю государство врагом"».

Леонид Уварчев