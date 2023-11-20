Президентом Аргентины станет крайне правый Хавьер Милей

Крайне правый аргентинский политик Хавьер Милей выиграл во втором туре президентских выборов. Кандидат от правящей партии министр экономики Серхио Масса признал поражение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Милей

Фото: Agustin Marcarian , Reuters Хавьер Милей

Фото: Agustin Marcarian , Reuters

Официальные итоги выборов еще не подведены. После подсчета 88,12% протоколов господин Миллей лидирует с 55,91% голосов. Господин Масса набирает 44,08%. Явка составила 76,39%.

«Милей — президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года»,— говорится в заявлении господина Массы (цитата по агентству telam).

Хавьер Милей летом 2023 года выиграл праймериз, будучи аутсайдером опросов. Политик в ходе предвыборной гонки предлагал сделать национальной валютой вместо аргентинского песо доллар США, а также закрыть Центральный банк. Господин Милей не хочет продвигать отношения с Россией, Бразилией и Китаем из-за несогласия с политикой этих государств. Приоритетными союзниками считает США и Израиль.

Подробнее о победители — в материале «Ъ» «"Я считаю государство врагом"».

Леонид Уварчев