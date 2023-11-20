Коллекторы расселяют «вторичку»

По итогам третьего квартала на рынке цессии произошел всплеск продаж вторичной просроченной задолженности. Общая сумма долгов, предложенных к продаже в сегменте, превысила 8,98 млрд руб., или примерно пятую часть рынка. «Вторичка» интересна небольшим региональным коллекторам, так как позволяет сэкономить на первичной обработке портфеля. Но эти долги не слишком перспективны для взыскания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как следует из материалов онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, по итогам третьего квартала общая сумма задолженности, предложенной к продаже вторично, превысила 8,98 млрд руб. К вторичным долгам относится просрочка, которую коллекторы выкупили у кредиторов, не смогли или не захотели взыскать и перепродали. Всего по итогам третьего квартала все игроки выставили на продажу долги на 48,5 млрд руб. Таким образом, на вторичную задолженность пришлась пятая часть рынка.

Крупные объемы вторичных долгов выставляются на продажу достаточно редко. Предыдущий рекорд был установлен более года назад, во втором квартале 2022 года, в связи с уходом с рынка ряда крупных игроков после начала военных действий на Украине. Тогда было предложено 13,2 млрд руб. вторичной просрочки средним возрастом 5,5 года за 1,81% от суммы основного долга, следует из материалов Debex. Средний возраст вторичной просрочки, предложенной к продаже в третьем квартале 2023 года, составил примерно 6,5 года, цена продажи — 2,2% от общей суммы задолженности (ОСЗ).

Руководитель ЭТП «Рынок долгов» Денис Белкин объясняет ситуацию ростом цен на цессию: «То, что пять-семь лет назад стоило 1%, сейчас можно продать за 2–3%. Цена на вторичные портфели выросла вслед за увеличением стоимости первичных. Также продавцы проанализировали опыт прошлого года и значительно улучшили качество вторичных портфелей». Цена первичной просрочки на рынке цессии по итогам третьего квартала достигала 10–15% ОСЗ.

Средняя сумма основного долга в продаваемых повторно портфелях составляет 90–100 тыс. руб., уточняют в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По ее данным, срок окупаемости портфелей — около трех лет, что «сопоставимо с желаемым сроком окупаемости и на рынке первичной цессии». «Подобные портфели потенциально интересны в первую очередь агентствам третьего эшелона — небольшим игрокам, которые только выходят на рынок и не обладают достаточным уровнем свободных средств на покупку других портфелей»,— полагают в НАПКА.

Рынок вторичной цессии может быть интересен и тем компаниям, которые умеют реализовывать долгосрочные схемы, например готовы заниматься досудебной работой с клиентами через сеть специалистов в регионах, или одновременно просуживать большое количество долговых досье, отмечает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. «Тем более что "вторичка" уже частично обработана — досье инвентаризированы, отсканированы, судебные решения получены, данными обогащены и т. п., все это экономит затраты и сокращает срок на принятие портфеля в работу и обработку»,— добавляет основатель «ГК Финансовые услуги» Григорий Галицких.

Но в большинстве своем портфели вторичной просроченной задолженности, проходящие сейчас через онлайн-аукционы, «скорее можно охарактеризовать как антиселекционные, то есть происходит консолидация наименее перспективных к взысканию долгов в портфеле», предостерегает Павел Михмель. Иногда, подтверждает коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Татьяна Волегова, продавцы даже «добавляют в пул более молодые долги» для успешной продажи.

Полина Трифонова