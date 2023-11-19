NBC: рейтинг Байдена на фоне войны в Израиле упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня с его вступления в должность в 2021 году — 40%, следует из данных национального опроса телеканала NBC. Основная причина — неодобрение политики в отношении войны Израиля и «Хамаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Brenner, Reuters Фото: Tom Brenner, Reuters

57% опрошенных, пишет NBC, не одобряют действия Джо Байдена. Внешнеполитический подход президента одобряют только 33% избирателей. Это на 8 п. п. ниже, чем в сентябре. Экономическую политику господина Байдена поддерживают 38% избирателей.

Действия главы государства в отношении войны на Ближнем Востоке одобряют только 34% проголосовавших, 56% выступили против. Как отмечает NBC, на этом фоне резко снизилась поддержка среди молодых людей от 18 до 34 лет — с 41% в сентябре до 31%.

Согласно опросу The New York Times/Siena College, бывший президент США Дональд Трамп опережает Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатах с отрывом на 4–11%. Абсолютное большинство избирателей отмечало ухудшение качества жизни и 60% — что страна в целом движется в неправильном направлении.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Дональд Трамп уходит в отрыв».

Лусине Баласян