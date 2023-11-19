В Польше автобус с украинцами на пути к погранпункту попал в ДТП, погибли две женщины и ребенок

В польском селе Верешин Люблинского воеводства автобус с десятью гражданами Украины врезался в дерево, сообщило радио RMF со ссылкой на пожарную службу. В результате погибли две женщины и шестилетний ребенок. Пассажиры автобуса направлялись к пунту пропуска «Угринов»--«Долгобичув» на польско-украинской границе.

Инцидент произошел в ночь на 19 ноября. Автобус выехал на встречную полосу, сообщили в пожарной службе, затем вылетел в кювет и врезался в дерево. По предварительным данным, водитель был трезв, но, вероятно, уснул.

Два человека погибли на месте, третьего пытались реанимировать, но не удалось. Остальные семь пассажиров автобуса были госпитализированы, среди них — трехлетний ребенок, он находится в тяжелом состоянии.

Лусине Баласян