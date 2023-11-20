Зерно устало дешеветь

Снижавшиеся с середины августа цены на пшеницу на российском рынке стабилизируются. За последнюю неделю котировки почти не изменились, оставшись на уровне 11–12,5 тыс. руб. за тонну, что аналитики объясняют оживлением спроса экспортеров и снижением продаж аграриями. Но заметного роста цен не ожидается, в том числе из-за остающегося высоким общего предложения зерна.

Цены на пшеницу на российском рынке, снижавшиеся с середины августа, в целом стабилизировались на неделе 13–17 ноября, отмечается в обзоре «Совэкона». По данным аналитиков, средняя стоимость пшеницы третьего класса в европейской части страны за неделю выросла на 50 руб., до 12,5 тыс. руб. за тонну, четвертого класса — снизилась на 50 руб., до 11,02 тыс. руб. за тонну. За последние три месяца пшеница четвертого класса в РФ подешевела на 21%, уточнили в «Совэконе».

В «Русагротрансе», чьи данные приводит портал «Поле.РФ», отмечают рост средних цен на пшеницу третьего класса на юге за неделю на 133 руб., до 12,13 тыс. руб. за тонну, и снижение цен на это зерно на 36 руб., до 10,04 тыс. руб. за тонну, в центре. Стоимость четвертого класса, по данным «Русагротранса», на юге осталась на уровне 11,56 тыс. руб. за тонну, а в центральных регионах выросла на 65 руб., до 8,76 тыс. руб. за тонну.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что на рынок повлияли оживление спроса со стороны экспортеров из-за некоторого укрепления российской пшеницы на базисе FOB в последние недели, активизация перед предновогодним затишьем и сокращение продаж аграриев, частично закрывших потребность в оборотных средствах или освободивших мощности хранения.

Стоимость российской пшеницы с 12,5-процентным протеином с ближайшей поставкой «Совэкон» оценивает в $230–236 за тонну (FOB). Несколько недель назад продажи были по ценам менее $230 за тонну, указывает господин Сизов. Кроме того, сказано в обзоре «Совэкона», оживился интерес экспортеров в Поволжье и Центре в условиях ожидаемого закрытия навигации по Волге в конце ноября.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько уточняет, что с поступлением на рынок нового урожая цены на фураж в центре РФ снижались, что «немного сказывалось и на стоимости пшеницы четвертого класса». В последние две недели цены на фураж растут из-за спроса экспортеров на пшеницу с 10,5–11,5% протеина, которая популярна почти на всех ключевых внешних рынках, включая страны Юго-Восточной Азии и Турцию, кроме Африки, поясняет он.

Стоимость пшеницы высоких мукомольных кондиций с более 25% клейковины, добавляет господин Рылько, остается на уровне 14–15 тыс. руб. за тонну.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что роста внутренней стоимости пшеницы пока не наблюдается, но, «учитывая стабильный внешний спрос, можно рассчитывать на небольшую коррекцию закупочных цен у ключевых экспортеров». Из-за роста задолженности со стороны импортеров динамика будет, «скорее всего, носить ограниченный характер», если ее не поддержит спрос внутренних потребителей, уточняет эксперт. Индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна в глубоководных портах с 10 ноября по 17 ноября снизился с 14,46 тыс. до 14,31 тыс. руб. за тонну.

Андрей Сизов допускает небольшой рост цен на пшеницу на внутреннем рынке, но предпосылок для существенного удорожания не видит. По его словам, цены на мировом рынке не растут, фактор близкого к рекордному предложения зерна в России из-за высокого урожая и переходящих запасов сохраняется, а экспорт при таком предложении идет относительно низкими темпами. Кроме того, добавляет эксперт, рост цен будет сдерживать укрепление рубля.

Дмитрий Рылько полагает, что в ноябре экспорт пшеницы из России окажется меньше ожидаемого из-за ухудшения погоды, спрос импортеров на пшеницу с 12,5-процентным протеином нестабилен, а в моменте даже снизился. Экспорт пшеницы в ноябре «Совэкон» оценивает в 3,9 млн тонн против 4,3 млн тонн годом ранее и средних для месяца 3,5 млн тонн. В начале ноября «Совэкон» снизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне на 0,4 млн тонн, до 48,8 млн тонн.

Анатолий Костырев