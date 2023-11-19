Конгрессмены США требуют начать расследование в отношении SpaceX Илона Маска

Три депутата Палаты представителей американского конгресса заявили о необходимости начать расследование в отношении компании SpaceX, сооснователем и руководителем которой является Илон Маск. Такие требования прозвучали после недавно вышедшего расследования агентства Reuters, в котором сообщается о большом числе производственных травм на объектах SpaceX в США.

По данным агентства, с 2014 года на строительных и пусковых площадках, сборочных предприятиях и других объектах SpaceX пострадало в общей сложности около 600 рабочих, и одно из происшествий закончилось смертью сотрудника от полученных травм. Сотрудники компании, с которыми побеседовали журналисты, сообщают, что что в погоне за результатом в SpaceX плохо обстоят дела с техникой безопасности — несколько десятков человек получили сложные переломы, рваные раны, черепно-мозговые травмы, сложные ожоги и т.п.

После публикации расследования Reuters три депутата палаты представителей США от Демократической партии, представляющие такие штаты как Калифорния и Нью-Джерси, заявили, что «эти данные вызывают серьезную озабоченность». Конгрессмен от штата Калифорния Марк Такано, входящий в комитет палаты представителей по образованию и рынку труда, отметил, что «нарушения (техники безопасности. — "Ъ") на объектах SpaceX просто неприемлемы»: «Особенно печально, что свои обязательства перед рабочими, пострадавшими на производстве, не выполняет компания, с которой сотрудничает федеральное правительство». По мнению же конгрессмена от Нью-Джерси Дональда Норкросса, «очевидно, что нам нужно обратить более пристально внимание на изложенные данные и провести расследование».

Евгений Хвостик