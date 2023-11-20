Макс Ферстаппен отыгрался в Лас-Вегасе

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса. Для голландца, досрочно гарантировавшего себе титул, это была, пожалуй, самая непростая победа за последнее время. На городской трассе в игорной столице США ему пришлось пробиваться к победе из середины пелотона. Но превосходство Ферстаппена сейчас таково, что даже это не помешало ему оставить позади и Шарля Леклера из Ferrari, зацепившего второе место, и напарника по Red Bull Серхио Переса. К слову, последний в Лас-Вегасе гарантировал себе второе место по итогам сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гонщики Red Bull Макс Ферстаппен (слева) и Серхио Перес на двоих в нынешнем сезоне выиграли 20 гонок, что стало улучшением рекорда, принадлежавшего Mercedes

Фото: John Locher, AP Гонщики Red Bull Макс Ферстаппен (слева) и Серхио Перес на двоих в нынешнем сезоне выиграли 20 гонок, что стало улучшением рекорда, принадлежавшего Mercedes

Фото: John Locher, AP

Макс Ферстаппен на протяжении всего гоночного уикенда только и говорил о том, как ему не нравится в Лас-Вегасе, куда «Формула-1» вернулась после более чем 40-летнего отсутствия (в 1981–1982 годах в городе проводился Гран-при Сизарс-пэласа, причем трасса была устроена прямо на парковке знаменитого отеля и поэтому популярностью ни у гонщиков, ни у болельщиков не пользовалась). Его возмущало то, что организаторы гонки уж слишком много внимания уделили шоу-составляющей Гран-при, ему не нравилось, что публика не слишком понимает, что собственно происходит на трассе. Да и сама трасса, а она городская, вызывала у него раздражение. По словам трехкратного чемпиона мира, по духу она не идет ни в какое сравнение с автодромами в Монце или Спа. Все это не помешало Ферстаппену сразу после финиша громко петь Viva Las Vegas, а потом заявить, что было весело, что болельщики были отличными, что он получил огромное удовольствие и ждет не дождется следующего сезона, чтобы вновь приехать на Гран-при Лас-Вегаса.

Для разворота на 180 градусов Ферстаппену понадобилось всего лишь выиграть гонку. Но выиграть не в привычном для нынешнего сезона варианте, предусматривающем, что Ферстаппен первым въезжает в первый поворот и потом едет за победой в режиме автопилота, а в борьбе. Он сам отчасти себе эту борьбу и устроил. Голландец стартовал вторым позади Шарля Леклера. Он попытался в первом же повороте его обойти, но машину понесло наружу. В итоге Ферстаппен вынудил соперника выехать с трассы, да и сам покинул ее пределы. Директорат гонки такой маневр оценил в пять секунд штрафа, которые следовало отбыть на пит-стопе.

В Ferrari, а у итальянской команды в Лас-Вегасе был темп, естественно, за этот шанс уцепились. Пять секунд форы вполне могли оказать решающее влияние на исход борьбы за победу, но «Скудерии» немного не повезло. На трассе, после того как от Mercedes Джорджа Расселла полетели обломки (столкнулся он как раз с Ферстаппеном), появилась машина безопасности, которая вышеозначенную фору и ликвидировала. Ну а дальше все было вполне предсказуемо. Ферстаппен обошел и Серхио Переса, и Леклера и уехал к своей 18-й в сезоне победе (это улучшение его же собственного рекорда). В конце гонки в Red Bull попросили голландца ехать чуть медленнее, чтобы дать шедшему вторым Пересу возможность отбиться от атак Леклера, но это не помогло. Лидер Ferrari за несколько поворотов до финиша мексиканца все-таки обогнал, но счастливым после финиша не выглядел. Он, очевидно, рассчитывал на победу (для Леклера выиграть хоть раз в сезоне чрезвычайно важно, ведь у его напарника по Ferrari Карлоса Сайнса одна победа есть, что ставит под сомнение статус Леклера как первого номера «Скудерии»), но сочетание невезения и выдающейся скорости, которую показал Ферстаппен, оставило его только, как он выразился, «с этим чертовым вторым местом».

Что касается Переса, то он, конечно, был расстроен тем, что не удержал вторую позицию. Но зато он обеспечил себе второе место по итогам сезона. В истории Red Bull это первый случай, когда гонщики команды завоевывают и чемпионский, и вице-чемпионский титулы. К слову, победа Ферстаппена позволила Red Bull записать на свой счет очередной рекорд. С учетом 18 побед голландца и двух этапов, которые выиграл Перес, у «быков» набралось 20 выигранных в сезоне гонок. Прежнее достижение принадлежало Mercedes, которому в сезоне 2016 года Льюис Хэмилтон и Нико Росберг принесли 19 побед.

До завершения чемпионата мира осталась одна гонка — 26 ноября в Абу-Даби. Если и ее выиграет Ферстаппен, то он выйдет на чистое третье место в списке пилотов, выигравших наибольшее количество Гран-при. Пока он делит его с Себастьяном Феттелем (по 53 гонки). На втором месте идет Михаэль Шумахер (91), на первом — Хэмилтон (103).

Александр Петров