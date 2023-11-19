На Кубани объем многоквартирного строительства достиг 8 млн квадратных метров

Объем строительства многоквартирного жилья в Краснодарском крае с начала 2023 года увеличился на 2% и достиг 8,1 млн кв. м. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики консалтинговой компании MACON.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«Сама по себе величина прироста небольшая, но важно учитывать, что Краснодарский край занимает третье место по объему строительства жилья в РФ после Москвы (17,1 млн кв. м) и Московской области (9 млн кв. м). И при таких значительных объемах показатель продолжает увеличиваться. На Краснодар приходится 77% всего строительства в крае. Два других крупных рынка — Сочи (8%) и Новороссийск (6%). Доля остальных городов не превышает и 3%»,— рассказали в компании.

Самые крупные проекты, по данным MACON, находятся в Краснодаре: «Самолет», «Догма Парк», «Парк Победы» (три проекта возводит компания DOGMA), «Родные Просторы» (ГК «Точно»), «Теплые Края» («Семья»), «Лучший» (ССК), «Губернский» (ЮСИ).

«Ближайшие перспективы развития рынка — востребованность готовых квартир в сданных или находящихся на сдаче домах, так как клиент хочет максимально быстро заехать в жилье, за которое оплачивает ипотеку. На фоне этого у застройщиков наблюдается практика старта продаж квартир не с котлована, а сразу в домах с высокой степенью готовности. Большую популярность набирают квартиры с ремонтом от застройщика. Покупатели на первичном рынке все чаще выбирают максимально готовые к проживанию лоты. Сдерживающий для развития рынка фактор — рост ключевой ставки. Судя по динамике, ипотека в 2024 году будет дорогой»,— считает руководитель отдела продаж Метрикс Development Александр Сторчак.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Краснодарский край занял второе месте в стране по вводу жилья. За 10 месяцев 2023 года в регионе ввели 5,8 млн кв. м. Опередило Кубань только Подмосковье, где ввели 9,5 млн кв. м жилья.

Маргарита Синкевич

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