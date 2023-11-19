Депутат ГД Иванов допустил рост преступности после возвращения людей с СВО

Депутат Госдуарственной думы от «Единой России» Максим Иванов допустил «повышение криминогенной обстановки» после возвращения людей с зоны военных действий на территории Украины. Об этом он сказал изданию 74.ru.

«Сейчас где-то, возможно, повысится криминогенная обстановка. Люди возвращаются с СВО. Кто-то отсидел, например. Из них кто-то встал на путь исправления, а кто-то — нет. Но право на самооборону у жителей должно быть. Возможно, люди в нынешних реалиях хотят уметь обращаться с оружием и, в том числе, защищать нашу родину»,— сказал господин Иванов.

Таким образом депутат прокомментировал законопроект, предлагающий разрешить покупать нарезное и многозарядное оружие без прохождения обучения и получения стажа ветеранам боевых действий. Инициативу член парламента оценил положительно. При этом он отметил, что не знает, будет ли законопроект одобрен.

Господин Иванов предположил, что многие будут высказываться о том, что есть «какие-то синдромы послевоенные». «Вопросы будут в любом случае, но никто же не освобождал ветеранов от получения справок, от прохождения психиатра и нарколога»,— отметил он.

Согласно докладу генпрокурора России Игоря Краснова, в 2022 году ситуация с преступностью в РФ в целом оставалась стабильной. Более того, зафиксированный уровень правонарушений стал минимальным за последние десять лет. При этом, правда, был выявлен рост особо тяжких преступлений (+9,4%, 124 779) и высокий уровень рецидива. Лицами, уже преступавшими закон, в прошлом году совершено почти две трети всех зарегистрированных преступлений (60,4%).

Аналитики проекта «Если быть точным», проанализировав данные портала правовой статистики Генпрокуратуры, связывают снижение преступности в 2022 году с тем, что из повседневной жизни «вынуто несколько сотен тысяч молодых мужчин». В августе 2023 года проект «Если быть точным», основываясь на открытой информации, представил свой рейтинг криминального благополучия российских регионов, а также комплексный анализ состояния преступности. Исследователи опасаются, что не смогут продолжить сбор данных, поскольку Генпрокуратура перестала публиковать статистику с 1 января 2023 года. Впрочем, МВД 16 августа опубликовало свои данные за первые семь месяцев 2023 года, из которых также следует, что число преступлений в России в этот период оказалось на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эрдни Кагалтынов