Не все улицы одинаково безопасны

В России в 2022 году было совершено на 2% преступлений меньше, чем годом ранее. Аналитики проекта «Если быть точным», проанализировав данные портала правовой статистики Генпрокуратуры, связывают это с тем, что из повседневной жизни «вынуто несколько сотен тысяч молодых мужчин». Впрочем, другие эксперты не разделяют эту версию. Проект «Если быть точным», основываясь на открытой информации, представил свой рейтинг криминального благополучия российских регионов, а также комплексный анализ состояния преступности. Исследователи опасаются, что не смогут продолжить сбор данных, поскольку Генпрокуратура перестала публиковать статистику с 1 января 2023 года. Впрочем, МВД 16 августа опубликовало свои данные за первые семь месяцев 2023 года, из которых также следует, что число преступлений в России в этот период оказалось на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Эксперты проекта «Если быть точным» благотворительного фонда «Нужна помощь» рассчитали рейтинг регионов по уровню преступности за 2022 год. Отметим, аналитики проекта системно изучают социальные проблемы в России: “Ъ” уже рассказывал о рейтинге российских регионов по уровню благополучия старшего поколения и всероссийском рейтинге употребления алкоголя и наркотиков.

В ходе работы авторы рейтинга исключили пять регионов, которые граничат с территорией военных действий и регулярно подвергаются обстрелам. Это Белгородская, Брянская, Курская области, Республика Крым и Севастополь. Также были выведены из сравнения шесть республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Чечня. Аналитики считают, что одинаковое благополучие всех показателей в этих регионах заметно отличается от общероссийской картины и выглядит как аномалия.

В списке неблагополучных — 21 регион. Самая сложная ситуация в 2022 году в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском крае и Туве. Все эти субъекты относятся к наименее благополучным с 2014 года, когда проект «Если быть точным» впервые обнародовал рейтинг. Субъекты объединяют низкая урбанизация, низкий уровень жизни и сильный миграционный отток населения, отмечает социолог Кирилл Титаев. Социолог Алексей Фирсов добавляет, что в этих регионах, прежде всего в Забайкальском крае, «более интенсивное присутствие бывших заключенных».

Тува, подчеркивают авторы исследования, была и остается самым опасным местом для жизни, несмотря на то что насильственная преступность в ней тоже снижается. Число убитых на 100 тыс. населения в республике примерно такое же, как в ряде стран Латинской Америки,— 20 (в среднем по России — 4 на 100 тыс.). Погибших и получивших тяжкий вред здоровью — 186 человек на 100 тыс. (в среднем по России — 37 на 100 тыс.). Самая благополучная же ситуация в Московской и Рязанской областях, Адыгее и Калмыкии — и так уже на протяжении нескольких последних лет.

Помимо рейтинга криминального благополучия регионов аналитики проекта «Если быть точным» подготовили и комплексный анализ состояния преступности (в него уже включены все регионы). Они обращают внимание, что больше всего — на 72% — в 2022 году в России выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (c 4,5 тыс. в 2021 году до 7,8 тыс. в 2022-м). Как и в предшествующие годы, более половины зарегистрированных преступлений приходится на кражи и мошенничества. При этом общее число криминальных проявлений несколько снизилось: всего в 2022 году было зарегистрировано 1,9 млн преступлений, что на 2% меньше, чем в 2021-м. Это связано в том числе с тем, что из повседневной жизни вынуто несколько сотен тысяч молодых мужчин, уверены авторы исследования. Алексей Фирсов, впрочем, не согласен с этой версией, так как она предполагает, что среди ушедших на СВО доля преступников выше, чем в среднем по стране. Зато возвращение в мирную жизнь людей, «для которых в каком-то смысле снизились барьеры перед совершением насилия», может повлиять на рост преступности, полагает господин Фирсов.

Уровень почти всех насильственных преступлений тоже снизился, отмечают исследователи, за исключением категории «убийство и покушение на убийство» (в 2022 году их зарегистрировано 7,6 тыс. против 7,3 тыс. в 2021-м). Однако заметно вырос этот показатель в Москве. По данным Генпрокуратуры, в 2021 году в столице зарегистрировано 268 убийств и покушений, а в 2022-м — 413 (+54%). Авторы обращают внимание, что рост начался с октября 2022 года, когда Россия присоединила ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Исследователи предположили, что столичная статистика могла пополняться за счет новых территорий, которые в статформах отсутствуют, хотя учет там ведется. Впрочем, в ГУ МВД по Москве на соответствующий запрос “Ъ” на момент публикации не ответили.

Число и уровень убийств и покушений выросли также в регионах, граничащих с зоной боевых действий. Самый заметный прирост в Белгородской области — 96% (с 52 преступлений в 2021 до 102 в 2022-м). Эти территории обстреливают ВСУ, а обстрелы регистрируют в том числе как убийства и покушения на убийства, подтвердили проекту «Если быть точным» в СК РФ по Белгородской области.

Аналитики проекта «Если быть точным» отмечают и рост преступлений, совершенных в РФ мигрантами. В 2022 году предварительно расследовано 291 убийство, совершенное иностранными гражданами. Годом ранее — 247 убийств. Таким образом рост составил 18%. Число «тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего» снизилось со 107 в 2021-м до 89 в 2022 году. Отметим, что весной глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в 2022 году число преступлений, совершенных мигрантами, выросло в три раза. Особенно он отметил пятикратный по сравнению с предыдущим годом рост числа убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

В некоторых регионах, говорится в исследовании, доля преступлений, совершенных иностранцами, значительно выше, чем в среднем по стране: в Москве (17% предварительно расследованных преступлений в 2022 году приходятся на иностранных граждан), Санкт-Петербурге (12%), Московской области (12%). Это объясняется тем, что здесь традиционно больше всего мигрантов. По мнению эксперта по миграции Вячеслава Поставнина, оценить реальный уровень преступности среди мигрантов довольно трудно: «Если аналитики включают туда также статьи, регулирующие пребывание иностранцев на территории России, то эти цифры не говорят об общественно опасной преступности среди мигрантов». А вот глава Национального антикоррупционного комитета и президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов уверен, что число тяжких преступлений, совершенных мигрантами, будет расти: «В России формируются "этнические банды", которые совершают преступления с целью продемонстрировать свое превосходство. Это становится системной проблемой».

Аналитики проекта «Если быть точным» подчеркивают, что в 2023 году детальные данные в разрезе регионов и преступлений перестали публиковаться, а на запрос данных приходят отказы. Отметим, на портале правовой статистики отмечается, что публикация данных приостановлена с 1 января 2023 года в связи с «доработкой функциональности». В то же время МВД 16 августа опубликовало свои собственные статистические данные за первые семь месяцев 2023 года. Из них следует, что за этот период в России совершено на 2,3% меньше преступлений, чем за аналогичный период 2022-го, а материальный ущерб от криминальных деяний снизился на 39,6%. Количество преступлений против личности снизилось на 6,3%, против собственности – на 3,2%. В частности, квартирных краж стало меньше на 28,2%, угонов транспортных средств – на 9,3%. Количество деяний с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ снизилось на 4,5%. Улицы, согласно полицейской статистике, стали безопасней – снизилось число преступлений в общественных местах (на 9,3%), уличных разбоев (14%), грабежей и краж (26,4%), хулиганства (4,2%). Возросло в целом число киберпреступлений – их стало больше на 27,9% - но по отдельным их категориям также есть снижение: в частности, на 24,8% уменьшилось число мошенничеств с использованием электронных средств платежа.

Наталья Костарнова, Эмилия Габдуллина