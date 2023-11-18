Режиссер Александр Сокуров прокомментировал приговор Александре Скочиленко

Действия художницы Александры Скочиленко, которую приговорили к семи годам лишения свободы, должны быть предметом общественной дискуссии, а не судебного разбирательства, заявил кинорежиссер Александр Сокуров. Своим видением ситуации он поделился в интервью шеф-редактору Business FM Петербург Максиму Морозову.

Режиссер сообщил, что неоднократно был на судебном процессе по делу Александры Скочиленко, которую обвинили в распространении дезинформации о Вооруженных силах РФ.

«На мой взгляд, никакого юридического содержания в данном судебном процессе не было»,— подчеркнул господин Сокуров.

16 ноября Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении ложной информации о ВС РФ по мотивам ненависти или вражды (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ее приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. В марте 2022 года девушка заменила пять ценников в продуктовом магазине на антивоенные листовки.

Ранее решение суда прокомментировала журналистка Ксения Собчак, назвав его «очередным страшным приговором». Она напомнила о том, что девушка имеет порок сердца (из-за чего часто теряет сознание) и не переносит глютен.

Подробнее — в материале «Ценники оценили в семь лет».

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