Путин поддержал запрет заимствованных слов в рекламе и материалах СМИ

Президент России Владимир Путин поддержит законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, в том числе мера касается рекламной продукции и СМИ. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного культурного форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

К президенту обратилась одна из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«Конечно, поддержим ваш законопроект. Я просто не знаю детали, но посмотрим, конечно»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Законопроект внесли в Госдуму в октябре девять депутатов от фракции «Единой России». В числе его авторов главы четырех комитетов парламента — по культуре (Елена Ямпольская), по экономической политике (Максим Топилин), по строительству и ЖКХ (Сергей Пахомов) и по информационной политике (Александр Хинштейн).

Авторы законопроекта считают обязательным использование русского языка в сфере торговли и настаивают на ограничении использования заимствованных слов в информации для публичного ознакомления потребителей. Сейчас закон позволяет использовать иностранные слова, если к ним сделаны сноски на русском языке того же размера. Предлагаемая норма не касается фирменных наименований и товарных знаков.

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