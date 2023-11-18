Путин поддержал запрет заимствованных слов в рекламе и материалах СМИ
Президент России Владимир Путин поддержит законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, в том числе мера касается рекламной продукции и СМИ. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного культурного форума.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
К президенту обратилась одна из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
«Конечно, поддержим ваш законопроект. Я просто не знаю детали, но посмотрим, конечно»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).
Законопроект внесли в Госдуму в октябре девять депутатов от фракции «Единой России». В числе его авторов главы четырех комитетов парламента — по культуре (Елена Ямпольская), по экономической политике (Максим Топилин), по строительству и ЖКХ (Сергей Пахомов) и по информационной политике (Александр Хинштейн).
Авторы законопроекта считают обязательным использование русского языка в сфере торговли и настаивают на ограничении использования заимствованных слов в информации для публичного ознакомления потребителей. Сейчас закон позволяет использовать иностранные слова, если к ним сделаны сноски на русском языке того же размера. Предлагаемая норма не касается фирменных наименований и товарных знаков.