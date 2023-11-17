У Большого театра вновь образовалась очередь за билетами на «Щелкунчик»

В Москве возле Большого театра снова образовалась очередь за билетами на новогодний балет «Щелкунчик». Чтобы купить их люди ночью стоят в очереди за специальными браслетами, продажа стартует в 10:00.

Видео происходящего возле Большого театра опубликовало «РИА Новости». На месте образовалась очередь из десятков человек. Как отмечает портал Msk1.ru, теперь очереди выстроены змейкой, чтобы не было давки. Ранее люди жаловались на давку возле театра. Большой театр возлагал ответственность за это на полицию.

На представления 23–28 декабря предварительная продажа билетов стартовала в кассах театра 4 ноября, на сайте — 5 ноября, на 29–31 декабря — 11 и 12 ноября соответственно. На представления 2–7 января продажа билетов будет идти 18 ноября в кассах и 19 ноября на сайте.

О жалобах на очереди — в материале «Ъ FM» «Большой объяснился с театралами».

Леонид Уварчев