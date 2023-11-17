Власти Южной Кореи решили запретить употребление собачьего мяса

Правительство Южной Кореи совместно с правящей партией «Гражданская сила» до конца года рассмотрит законопроект о запрете употребления в пищу собачьего мяса, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на слова ответственного за выработку политического курса партии парламентария Ю Ый Дона.

По данным агентства, правительство планирует мотивировать работников отрасли собачьего мяса перейти на другую работу или закрыть бизнес. В качестве альтернативы правительство предложит участникам рынка финансовые стимулы. Однако они будут предложены только тем, кто отчитывается перед госорганами, отмечает «Рёнхап». Законопроект также предусматривает меры по улучшению системы здравоохранения животных, в частности модернизацию ветеринарных учреждений.

Агентство со ссылкой на данные госстатистики пишет, что в Южной Корее существует 1150 собачьих ферм, 34 мясных предприятия, 219 дистрибуторов и около 1600 ресторанов, продающих продукты из собачьего мяса. Сегодня, 17 ноября, работники отрасли вышли на митинг возле здания парламента с требованием отказаться от принятия предложенного законопроекта.

Полина Мотызлевская