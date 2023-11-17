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Коммерсантъ FM
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Правительство разрешило РКН блокировать сайты с методами обхода ограничений

Правительство России наделило Роскомнадзор полномочиями вносить сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок онлайн-ресурсов, в Единый реестр запрещенной информации. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект постановления, согласно которому РКН получает права блокировать подобные сайты, 3 сентября представило Минцифры. В июле президент России Владимир Путин подписал закон о внесении в Единый реестр запрещенной информации данных о способах обхода блокировок онлайн-ресурсов.

В сентябре Роскомнадзор подготовил проект приказа о критериях запрета распространения материалов с методами обхода блокировок. Критерии, согласно документу, должны действовать с 1 марта 2024 года до 1 сентября 2029 года.

Лусине Баласян

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