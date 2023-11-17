В Новороссийске с горы эвакуировали грибника с травмой ноги
В Новороссийске с горы Колдун эвакуировали мужчину, отправившегося за грибами и повредившего в процессе ногу. Об этом сообщил руководитель муниципальной Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
Фото: Telegram-канал начальника муниципальной Службы спасения Новороссийска
Пострадавшего доставили в больницу на автомобиле «Нива». Содействие в транспортировке мужчины оказали эндуристы.
Жителям и гостям города рекомендовано соблюдать меры безопасности во время прогулок в горы.
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