Путин назвал ерундой предложения о выходе России из ООН и ЮНЕСКО

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет необходимости выходить из ЮНЕСКО и ООН. По его словам, предложения о выходе — ерунда, поскольку Россия является одним из основателей этих организаций. Так президент ответил на вопрос специального представителя по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, заявившего, что некоторые «горячие головы» выступают с подобной инициативой.

«Я думаю, что нет такой необходимости, зачем? Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия — основатель этих организация на самом деле, чего же мы будем оттуда выходить?» — сказал он в рамках пленарного заседания Петербургского международного культурного форума (цитата по ТАСС).

При этом Владимир Путин считает, что ООН и ЮНЕСКО должны приспосабливаться под изменения в мире. По его словам, в этих структурах должны быть представлено больше стран. «Новые центры силы, новые центры роста в мире появляются и уже появились. В соответствии с изменившимся и меняющимся миром нужно под это приспосабливать и международные организации — и ООН, и все остальные структуры. Это надо делать справедливо: Африка должна быть представлена, Латинская Америка, Азия, Индия, Бразилия, ЮАР»,— сказал президент.

В начале сентября вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал рассмотреть вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи с критикой организации в отношении законопроекта, разрешающего сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала. По мнению Петра Толстого, в международных организациях России следует отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а «не поддерживать своим участием мнение о том, что России делать можно, а чего нельзя».

Полина Мотызлевская