Южноамериканские гранды размялись поражениями

Южноамериканские футбольные гиганты синхронно потерпели поражения в пятом туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Сборная Бразилии уступила на выезде колумбийцам — 1:2, а сборная Аргентины дома уругвайцам — 0:2. На положение аргентинцев, остающихся лидерами квалификации, осечка не сильно повлияла. А вот бразильцам, чья серия из матчей без побед растянулась уже на три игры, она здорово осложнила жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Диас (в центре)

Фото: Luisa Gonzalez, Reuters Луис Диас (в центре)

Фото: Luisa Gonzalez, Reuters

Матч в колумбийском городе Барранкилья превратился в шикарную историю. В конце октября стало известно, что боевики из Армии национального освобождения Колумбии похитили Луиса Мануэля Диаса — отца форварда «Ливерпуля» и колумбийской сборной, ее, по сути, основной ударной силы Луиса Диаса. Несчастный футболист две недели ничего не знал о судьбе своего отца. А вместе с ним за него переживала вся страна. И вот несколько дней назад Диаса-старшего все-таки освободили. И он очутился на стадионе, чтобы посмотреть, как сын рубится с самой титулованной сборной мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Мануэль Диас

Фото: Luisa Gonzalez , Reuters Луис Мануэль Диас

Фото: Luisa Gonzalez , Reuters

А Диас-младший во втором тайме, при счете 0:1 взял и дважды подряд с интервалом в четыре минуты забил головой и угробил бразильцев. Телекамеры с удовольствием показывали, как радуются на трибуне его папа и мама, тоже, кстати, пережившая похищение, но в плену побывшая недолго, и как не может сдержать слезы герой-нападающий.

Хотя, конечно, этот колумбийский успех был следствием не только и, может быть, даже не столько озарения Луиса Диаса, сколько бразильских трудностей. Великая сборная и до этого выглядела в квалификации невнятно. Открыв ее выигрышами у боливийцев и перуанцев, она затем умудрилась сыграть вничью со скромными венесуэльцами и без вариантов уступить уругвайцам. А к матчу против колумбийской команды к игровым проблемам добавились проблемы кадровые: выбыли из строя сразу три стержневых футболиста — нападающий Неймар, опорник Каземиру и вратарь Эдерсон. А уже в середине первого тайма в список потерь из-за травмы бедра добавился прекрасно начавший встречу Винисиус, с передачи которого Габриэль Мартинелли забил первый гол.

Бразильская атака тут же потускнела, а слабости в обороне стали резать глаз. С Луисом Диасом не справлялись ни игравший по схеме справа Эмерсон Роял, ни Маркиньюс, отправленный позже тренером Фернанду Диниpом опекать персонально оседлавшего волну вдохновения нападающего.

Говорить о том, что сейчас, после того как бразильцы оступились в третий раз подряд, турнирная ситуация для них из просто сложной трансформировалась в критическую, было бы некоторым преувеличением. На чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, состав которого увеличен с 32 до 48 команд, точно попадут аж шесть из десяти южноамериканских сборных, а у седьмой будет запасной шанс в виде стыков. Но все равно нервотрепка в отборе пятикратным победителям мировых первенств, видимо, обеспечена. Они в данный момент лишь на пятой позиции. Причем идущие восьмыми чилийцы отстают от сборной Бразилии всего на два балла. А впереди, во вторник, у той домашний матч на легендарной Maracana против соперника наиболее принципиального и опасного — аргентинцев.

Правда, аргентинская команда, которая до ноябрьского окна добралась с кристально чистым послужным списком из четырех побед, в пятом туре слегка подпортила впечатления о своих возможностях, уступив дома уругвайцам. И тут важен не столько сам по себе факт срыва, который особенно не сказался на прочности положения чемпионов мира, сколько стилистика матча. Гости не выстрадали выигрыш, а забрали его уверенно, забив в концовках каждого из таймов абсолютно заслуженные мячи.

После окончания встречи Лионель Месси откровенно восхищался плотностью игры сборной Уругвая, особенно в середине поля. К ней ни он, ни его партнеры, кажется, были совершено не готовы. А о жутком дискомфорте аргентинцев свидетельствуют эпизоды, в которых из них водопадом хлестали эмоции, заставлявшие вступать в стычки с уругвайцами. В одной Месси, схвативший оппонента за горло, чудом, исключительно из-за невнимательности судей избежал красной карточки.

Алексей Доспехов