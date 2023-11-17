Генпрокурор потребовал не допустить посягательства на культурное наследие страны

Незамедлительно разобраться с попыткой застройки в центре Ульяновска исторической территории, освобожденной после перебазирования Ульяновского гвардейского суворовского военного училища (СВУ), поручил областному прокурору генпрокурор России Игорь Краснов в пятницу, в ходе приема граждан во время рабочего визита в Ульяновск.

С просьбой не допустить застройку исторической территории бывшего СВУ к генпрокурору обратился сопредседатель общественного движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» Игорь Воеводин.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», территория в центре города, ранее принадлежавшая СВУ, была передана от Минобороны муниципалитету в августе прошлого года. В конкурсе проектов концепции развития территории победил проект компании «Простор», предложившей разместить в здании Кадетского корпуса (объект культурного наследия федерального значения 1877 года постройки) коммерческие объекты, а на свободной части территории построить элитный жилой комплекс. Комиссия облправительства, придав проекту жилкомплекса компании «СЗ Премьера» статус «масштабного» передала территорию под застройку без конкурсных процедур. Общественность была возмущена таким решением. По мнению архитекторов, историков и краеведов историческую территорию необходимо передать под развитие музеев и общественных пространств. Общественники предлагали создать совместную комиссию для выработки концепции развития территории, однако правительство региона и губернатор на призывы не отреагировали. Созданное на базе объединения защитников территории СВУ общественное движение «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» стало проводить митинги с требованием отставки первого заместителя губернатора Игоря Эделя, под руководством которого принимались эти решения, (в настоящее время он находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупной размере). Однако решения областной власти о застройке бывшей территории так и не были отменены.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов получил прокурору Ульяновской области «не допустить неправомерного посягательства на культурное наследие страны», сообщает генпрокуратура.

В областной прокуратуре «Ъ-Волга» ответили, что соответствующие проверки «начаты незамедлительно».

Сергей Титов, Ульяновск