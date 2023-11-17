В ряде самарских школ существует проблема нехватки учителей

Как стало известно «Ъ-Волга», в ходе прокурорской проверки в Самаре зафиксировали нехватку педагогов в ряде городских школ. В частности, длительное вря в этих учреждениях не преподают русский язык и литературу.

Информацию об отсутствии учителей русского языка и литературы в школе №22 подтвердили в мэрии.

Ранее в соцсети «ВКонтате» и местных телеграм-каналах появилась информация о том, что в образовательном учреждении второй месяц не преподают русский язык и литературу. По словам автора, учителя «постоянно увольняются из-за маленькой зарплаты», а в начальной школе классный руководитель «может смениться у детей четыре раза» за весь период учебы.

По данным надзорного ведомства, по итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Евгений Чернов