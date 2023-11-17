Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ряде самарских школ существует проблема нехватки учителей

Как стало известно «Ъ-Волга», в ходе прокурорской проверки в Самаре зафиксировали нехватку педагогов в ряде городских школ. В частности, длительное вря в этих учреждениях не преподают русский язык и литературу.

Информацию об отсутствии учителей русского языка и литературы в школе №22 подтвердили в мэрии.

Ранее в соцсети «ВКонтате» и местных телеграм-каналах появилась информация о том, что в образовательном учреждении второй месяц не преподают русский язык и литературу. По словам автора, учителя «постоянно увольняются из-за маленькой зарплаты», а в начальной школе классный руководитель «может смениться у детей четыре раза» за весь период учебы.

По данным надзорного ведомства, по итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Евгений Чернов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...