«Зов народа» призвал проверить музыкантов «Би-2» на госизмену

Участники общественного движения «Зов народа» обратилась в Генпрокуратуру, СКР и Минкульт с просьбой признать музыкантов рок-группы «Би-2» спонсорами терроризма и государственными изменниками, арестовать их имущество, запретить трансляцию их песен на радио и других площадках. Фотография обращения опубликована в группе «Зова народа» во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Участники «Зова народа» заявили, что «Би-2» «не справилась с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне». В обращении говорится, что россияне публично обвиняли музыкантов после того, как те осудили проведение специальной военной операции на Украине, а затем отказались от концерта в Омске в поддержку «своей Родины».

Вслед за этим, утверждает «Зов народа», артисты «тайно покинули Россию». Сегодня, 17 ноября, как отметили участники движения, Егор Бортник — Лёва, лидер «Би-2» (признан иностранным агентом), написал в комментариях в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), что группа оказывает финансовую поддержку ВСУ. К обращению прикреплены скриншоты его комментариев.

«Между тем, у группы сохраняется на территории РФ недвижимость и средства для дохода. Песни продолжают проигрываться на радио. Все это создает условия для заработка, а в последствии деньги направляются на поддержку нашего врага»,— говорится в обращении.

В апреле 2022 года «Би-2» отказалась выступать на концерте в Омске на фоне баннера «Za президента». Вслед за этим группа перенесла несколько выступлений. В июне текущего года Егора Бортника признали иностранным агентом. Как пояснил Минюст, музыкант выступал против спецоперации и негативно высказывался в отношении россиян. Последние несколько месяцев группа выступает за границей.

Лусине Баласян