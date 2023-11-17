«Такие дома небезопасны в принципе»

В Астрахани разбираются в причинах обрушения двух подъездов пятиэтажки в центре города, случившегося накануне вечером. По основной версии, ЧП стало следствием незаконных перепланировок, однако для подтверждения этих выводов нужны результаты экспертиз, которые уже проводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы на месте обрушения жилого дома в Астрахани

Фото: МЧС России по Астраханской области Работы на месте обрушения жилого дома в Астрахани

Фото: МЧС России по Астраханской области

Спасатели МЧС практически завершили разбор завалов дома №1 на Вокзальной площади Астрахани — жилой пятиэтажки 1962 года постройки. Накануне вечером в доме обрушились два подъезда из четырех. По данным ведомства, единственной жертвой аварии стала 84-летняя женщина, ее тело извлекли из-под завалов вчера вечером. «Все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют»,— сообщил представитель министерства.

По данным УМВД, сообщение об обрушении третьего и четвертого подъездов дома №1 на Вокзальной площади поступило в 18:27. К тому времени большинство жителей уже были эвакуированы: за пару часов до этого спасателям поступил сигнал об огромной трещине в стене дома. Всего из здания вывели 213 человек, в том числе 37 детей. Были развернуты три пункта временного размещения, впрочем, но ночевать в них остались всего две семьи — пять человек. Остальные отправились к родственникам и знакомым.

Губернатор Игорь Бабушкин, накануне находившийся в Москве, вернулся в Астрахань и в третьем часу ночи провел заседание чрезвычайного оперштаба вместе с заместителем главы МЧС Анатолием Супруновским, экстренно прибывшим к месту происшествия. В области был объявлен режим ЧС регионального масштаба.

Господин Бабушкин заявил, что всем пострадавшим будет выделена финансовая помощь, особо подчеркнув, что в регионе нормативная база для таких выплат создана заблаговременно. Кроме того, по словам губернатора, оставшимся без крова будет предоставлено жилье из маневренного фонда. Судя по всему, речь идет обо всех жителях дома. Решение будет приниматься межведомственной комиссией, но, по словам источника «Ъ», близкого к руководству регионального главка одного из силовых ведомств, «восстановление дома не рассматривается».

Тогда же была выдвинута основная версия причин случившегося: обрушение произошло при проведении в одной из квартир строительно-ремонтных работ.

Ремонтники или повредили несущие конструкции, или, как утверждают многие жители дома, работали в квартире, где перепланировка была проведена уже больше десятилетия назад, о чем новые жильцы даже не знали.

Ту же версию — уже как безальтернативную — поддержал глава федерального Министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который еще и указал на вину контролирующих органов. «Ответственность главных жилищных инспекторов постоянная. Вчерашняя трагедия в Астрахани — с чем она связана? С тем, что недосмотрели. Любые изменения в объекте не должны просто так делаться»,— сказал господин Файзуллин.

Из 40 квартир в пострадавших подъездах разрушение затронуло ровно половину, при этом обрушилась задняя сторона здания. Поступали и сообщения о том, что в третьем подъезде жители жаловались на подтопление, но эта информация еще будет проверяться.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ и ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности и уничтожение имущества по неосторожности).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил поставить ход расследования дела на особый контроль в центральном аппарате ведомства, а следователи-криминалисты из Москвы уже работают в Астрахани.

В ближайшее время, по данным источников «Ъ», к СКР присоединится группа из Генпрокуратуры, которая будет проверять работу органов муниципальной и региональной власти, курирующих ЖКХ и стройкомплекс.

Отметим, что в Астрахани в 2019–2020 годах было возбуждено больше 50 уголовных дел против чиновников разного уровня, среди которых сразу два экс-министра строительства и ЖКХ: Олег Гужвинский и Игорь Корнильев. В июле 2019 года заместитель генпрокурора Андрей Кикоть устроил публичный разнос астраханским руководителям за неудовлетворительное состояние жилого фонда.

Депутат Астраханской областной думы, инженер-строитель и бывший заместитель директора регионального Фонда капремонта Евгений Дунаев отмечает, что конструктивно здания такого проекта были рассчитаны в лучшем случае на 40 лет эксплуатации и, конечно, не предполагали разбора несущих стен.

«Такие дома в нынешнем возрасте небезопасны в принципе. Неспроста в Москве затеяли ту самую реновацию. В те времена о качестве не думали. Надо было сдать дом, скажем, к 7 Ноября, и это делали любой ценой»,— рассуждает господин Дунаев. Он также отметил, что контролирующие органы работают по уведомительному принципу: для того чтобы в дело вмешался Жилнадзор или тем более Ростехнадзор, нужно заявление жителей или управляющей компании. В противном случае фактический виновник как раз УК, ведь состояние общего имущества, включая трубы и стены,— это ее прямая ответственность.

Ярослав Малых, Волгоград