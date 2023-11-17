Количество бешеных диких животных в Татарстане упало до нуля

В Татарстане количество бешеных диких животных за последние семь лет упало с 145 до нуля, а за последние два года — с трех до нуля. Об этом во время заседания президиума Госсовета республики сказал глава комитета парламента по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

По его словам, для того, чтобы снизить бешенство среди диких животных в Татарстане проводят оральную вакцинацию. Кроме того, идут мероприятия по регулированию численности.

"Ъ-Казань"