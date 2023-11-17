Даниил Медведев столкнулся с золотой молодежью

На Nitto ATP Finals — итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн, проходящем в Турине, завершился групповой этап. После того как в пятницу Даниил Медведев в двух сетах уступил Карлосу Алькарасу, стало ясно, что в субботних полуфиналах соперником россиянина будет еще один дебютант этого состязания — итальянец Янник Синнер, а испанец встретится с его шестикратным победителем сербом Новаком Джоковичем. Из пресс-центра арены Pala Alpitour — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проиграв Карлосу Алькарасу, Даниил Медведев получил в соперники по полуфиналу Nitto ATP Finals Янника Синнера

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Проиграв Карлосу Алькарасу, Даниил Медведев получил в соперники по полуфиналу Nitto ATP Finals Янника Синнера

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Неделю назад, перед началом Nitto ATP Finals, шансы Карлоса Алькараса на успешное выступление в Турине оценивались сдержанно. Было ясно, что недавний лидер мировой классификации и двукратный победитель чемпионатов Большого шлема претендует на победу в любом состязании, хотя в данном случае можно было привести и контраргументы. Дело было не только в том, что Алькарас впервые принимает участие в итоговом состязании с нетипичным для тенниса групповым этапом. Просто вызывала сомнения спортивная форма испанца, который после поражения от Даниила Медведева в полуфинале US Open лечил травму ноги и по большому счету ничего не показал. Однако в Турине Алькарас прибавляет буквально на глазах. За поражением от Александра Зверева в равной борьбе последовала эффектная победа над Андреем Рублевым, а теперь под горячую руку испанца попал Медведев. Наверное, в какой-то степени можно делать скидку на то, что для россиянина, уже обеспечившего себе место в полуфинале, эта встреча имела значение лишь с точки зрения призовых и рейтинговых очков, в то время как Алькарасу для выхода в play-off обязательно требовалась победа. Однако на самом деле о каком-то недонастрое со стороны Медведева или о выборе им соперника по полуфиналу речи не шло.

Просто испанец показал очень лихой теннис, который вполне может позволить ему взять в Турине титул.

В первом сете события развивались достаточно быстро. Не сумев использовать двойной брейк-пойнт в четвертом гейме, Медведев при счете 3:3 потерял свою подачу. Причем первый розыгрыш седьмого гейма, который Алькарас завершил пушечным косым ударом справа по диагонали из одного угла корта в другой, получился шедевральным. Уже после завершения матча корреспондент “Ъ” поинтересовался у россиянина, с чьим форхендом ему сложнее справляться — Алькараса или Рублева, который тоже славится своим ударом справа. «Действительно, у них в каком-то смысле похожая игра, но я бы не называл их одинаковыми теннисистами. Разница в том, что Андрею, у которого мяч летит очень сильно, для завершения розыгрыша все же требуется сделать два-три удара, в то время как Карлос способен сделать это одним касанием, хотя он несколько чаще ошибается»,— объяснил Медведев.

Во второй партии Алькарас продолжал держать ситуацию под контролем. В третьем гейме россиянин отыгрался со счета 15:40, но девятый гейм оказался решающим. В итоге — 6:4, 6:4 за 80 минут. А это значило, что заключительная игра в Красной группе между Александром Зверевым и Андреем Рублевым уже не могла повлиять на состав полуфинальных пар. В субботу днем Медведев, занявший второе место в своей четверке, сыграет с итальянцем Янником Синнером, а вечером Алькарас встретится с Новаком Джоковичем. То есть путевки в финал разыграют четыре сильнейших по рейтингу участника турнира. В последний раз на итоговых турнирах подобное было в Лондоне в 2020 году, когда чемпионом стал Медведев. После шести побед над Синнером он нынешней осенью проиграл итальянскому теннисисту две последние встречи в финалах турниров категории «500» в Пекине и Вене. Хотя повышенное значение этому факту придавать все же не стоит.

«Если следовать этой логике, получится, будто при счете встреч 6:0 я знал, как играть с Синнером, а теперь не знаю,— рассуждал Медведев на пресс-конференции, отвечая на вопрос “Ъ”.— Сейчас имеет значение лишь то, что Янник находится в отличной форме и играет у себя на родине, в Италии. В принципе я неплохо сыграл в Пекине и еще лучше — в Вене, но этого оказалось недостаточно. Значит, здесь, в Турине, я должен показать теннис еще более высокого качества».