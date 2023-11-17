Минэкономики получило только 20 обращений за «золотыми визами»

В Минэкономики поступило более 20 обращений от иностранных инвесторов о предоставлении вида на жительства в России. Сумма их инвестиций составила более 1,2 млрд руб. Об этом «Известиям» рассказал замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач.

Заявки поступили заявки поступают от инвесторов из Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других стран. Сумма 1,2 млрд руб. — начальная, поскольку в обращениях обычно указывают минимальный размер инвестиций, достаточный для получения ВНЖ.

Сумма вложений в заявках составляет лишь на десятую часть от прогнозируемых на этот год инвестиций. Пока еще ни один документ не выдан. По данным Минэкономики, сумма инвестиций в 2023 году должна от ВНЖ должна составить 12 млрд руб. Планируется, что в дальнейшем инвестиции вырастут и будут составлять 40 млрд руб. ежегодно.

Минэкономики большинство заявлений и отправило положительные отзывы в МВД. Однако МВД предоставит сведения о гражданах с «золотой визой» лишь в начале следующего года — на процедуру оформления уходит около четырех месяцев.

Требования к объему инвестиций разные и зависят от основания, по которому подается заявление. Для получения ВНЖ инвесторы могут вкладываться в социально значимые проекты (15 млн руб.), российские юрлица (30 млн руб.), а также открывать свое юрлицо, которое показывает не нулевые обороты, а платит минимум 4 млн руб. налогов и взносов в год.

«Золотую визу» можно получить, купив недвижимость, совокупная стоимость которой варьируется в зависимости от субъекта. Для Москвы это не менее 50 млн руб., не менее 20 млн руб. для Дальнего Востока и не менее 25 млн руб. для территорий других субъектов.

Анастасия Ларина