В Казани у журналиста Искандера Сиразиева прошли обыски

В четверг у казанского журналиста Искандера Сиразиева (Сираджи) прошли обыски дома и в офисе газеты «Сиражи сзе», которую он издает. Об этом сам господин Сиразиев сообщил в социальных сетях.

Журналист отметил, что у него изъяли всю технику, в том числе компьютеры его редакции.

По словам господина Сиразиева, следствие считает, что он может быть связан с уголовным делом Алсу Курмашевой. Напомним, журналистка «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признаны иностранным агентом) обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («неисполнение установленной законодательством РФ обязанности» иностранных агентов регистрироваться в соответствующем реестре, если ведется «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ» и эти данные могут быть использованы иностранцами «против безопасности РФ»). Сейчас он находится в СИЗО.

Правоохранительные органы о проведении обысков и Искандера Сиразиева официально не сообщали.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"