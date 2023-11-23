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Коммерсантъ FM
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Коллекторы подстраховались

Ксения Дементьева об игре слов при взыскании долгов

Игра с названиями и аббревиатурами, похожими до смешения на известные бренды,— прием старый, хорошо известный, но от этого не менее надежный. Причем, если речь идет о такой рискованной сфере, как финансы, громкому коммерческому имени часто выгоднее предпочесть намек на государственную надежность.

Ксения Дементьева

Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Особенно любят использовать этот прием коллекторы, которым на фоне всевозможных ограничений и запретов стало непросто эффективно выбивать долги. Самый очевидный вариант тут, казалось бы, названия, созвучные с темой судебных приставов и ФССП. Но эту практику пресекли еще в 2011 году, введя соответствующий запрет. С именами Генпрокуратуры и МВД связываться запрещено, да и просто рискованно.

Но есть на финансовом рынке госструктура, которой в этом смысле не повезло,— Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Название не защищено, гражданам пусть и не широко, но известно, да еще и связано со взысканием долгов банков-банкротов. Очень удачный вариант. Коллекторы его вниманием не обошли, особенно аббревиатуру.

Конечно, бывают и вполне прозрачные легитимные случаи. Например, существуют два Агентства судебного взыскания (АСВ и «АСВ-Регион»), которые работают не первый год и особых нареканий не вызывали. Если их название и намекает на некий государственный статус, то не через ассоциацию с АСВ.

Однако, например, недавно появилось новое коллекторское агентство ПКО «АСВ.Услуги», учреждено в форме ООО во Всеволожске Ленинградской области. И судя по жалобам обратившихся ко мне должников, они как раз приняли его за некую дочернюю структуру уважаемой государственной организации. В обращении к должникам «АСВ.Услуги» аббревиатуру не расшифровывает.

АСВ, утверждают источники “Ъ”, коллекторских структур не создает и популярности собственной аббревиатуры не радо. «Обычно агентство предпочитает судиться в таких ситуациях, требуя отказаться от названия»,— рассказывает собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией.

Между тем в последнее время желающих приобщиться к имиджу АСВ становится все больше. Так, по данным Федресурса, сейчас эту аббревиатуру в названии используют 338 действующих юрлиц. Разбираться, кто из них что имел в виду, а тем более через суд, точно непрофильное дело для структуры, занимающейся страхованием вкладов. Поэтому АСВ пошло другим путем. Скоро и его наименование станет защищенным. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму. Так что коллекторам и прочим участникам финансового рынка придется искать новое прикрытие.

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