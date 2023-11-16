Байден на встрече с Си заявил о планах продолжать поставки оружия Тайваню

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином 15 ноября заявил о планах продолжать поставки оружия Тайваню для обеспечения самообороны сил острова. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Как сообщил господин Кирби на брифинге, Джо Байден «ясно дал понять» китайскому коллеге, что США придерживаются принципа «одного Китая» и не выступают за независимость Тайваня. «Но мы продолжим в соответствии с законом (закон об отношениях с Тайванем.— ''Ъ'') поставлять оборонительные средства Тайваню»,— сказал Джон Кирби (цитата по Washington Examiner).

Как писало агентство «Синьхуа», Си Цзиньпин во время переговоров призвал США отказаться от поддержки «независимости Тайваня» и прекратить поставки вооружения. По его словам, воссоединение КНР с островом «неизбежно». Джо Байден при этом призвал коллегу прекратить наращивание военных сил Китая вокруг острова.

Подробнее о переговорах — в публикации «Ъ» «Лидеры США и Китая сошлись и разошлись».

Лусине Баласян