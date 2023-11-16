Липецкий «Моторинвест» начал выпуск электрокроссовера Evolute i-Sky ценой от 4 млн рублей

Завод «Моторинвест» в Краснинском районе Липецкой области (собирает электромобили под брендом Evolute) запустил серийное производство электрического кроссовера i-Sky. Об этом сообщили в компании.

Автомобиль имеет электромотор мощностью 204 л.с. и тяговую батарею емкостью 85,9 кВч (до 511 км пробега без подзарядки по циклу WLTP). Утверждается, что быстрая зарядная станция может зарядить батарею на 80% за 45 минут. В перечне оснащения — панорамная крыша, обогрев передних сидений с вентиляцией и массажем, камеры кругового обзора, а также системы предотвращения столкновения, предупреждения о выезде с полосы и контроля мертвых зон.

Цена автомобиля будет начинаться от 3,995 млн руб. с учетом скидки по господдержке.

В 2022 году планировалось, что в 2023-м «Моторинвест» выпустит 10-15 тыс. автомобилей. В начале октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о выделении региональных субсидий на покупку электромобилей для такси в размере 350 тыс. руб. за каждый. На эти цели в нынешнем году предусмотрено 20 млн руб., в следующем — 50 млн руб.

Производство «Моторинвеста» в Липецкой области — проект бизнесмена Алексея Резникова, главы ныне ликвидированной дилерской группы «Ирито», которая ранее была дистрибутором в РФ китайских автомобилей Great Wall. Завод по выпуску электромобилей Evolute китайского машиностроительного концерна Sokon Group был официально запущен в Липецкой области в сентябре 2022 года. Объем вложений составил 13 млрд руб.

Как собирают электромобили в Липецкой области — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин