Воронежские заводы «Продимекса» выработали 450 тыс. тонн сахара

Заводы группы компаний «Продимекс» в Воронежской области с начала сезона по середину ноября приняли на переработку свыше 4 млн т сахарной свеклы, из которых переработали почти 3 млн т. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суммарно воронежские предприятия выработали уже свыше 450 тыс. т сахара. Из них по 100 тыс. т приходится на Ольховатский и Елань-Коленовский заводы. Елань-Коленовский, один из крупнейших заводов «Продимекса», принял в зачетном весе уже 1 млн т сырья. Средний выход сахара по предприятиям компании в регионе — 15,3%. Также в Воронежской области заводы группы компаний выработали более 110 тыс. т гранулированного жома.

Аграрии «Продимекса», работающие в Центрально-Черноземном регионе, оценивают год как «очень успешный для сахарной свеклы»: «Этой осенью свекла — как по учебнику почти по всем техническим показателям: крупная, чистая, нехрупкая, что важно при хранении, да и погода не подвела».

Все сахарные заводы «Продимекса» в России уже приняли на переработку более 7,5 млн т сахарной свеклы и выработали около 900 тыс. т сахара. Средний выход сахара по предприятиям группы — 14,5%. Гранулированного жома получено более 240 тыс. т.

По сведениям Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в новом сезоне производство свекловичного сахара в России может превысить 6,5 млн т, но возможна корректировка прогноза в сторону повышения. К 25 октября в стране было получено 3 млн т сахара (в том числе 1 млн т — в Краснодарском крае), пиковая выработка (45-55 тыс. т в сутки) должна продлиться с середины сентября до конца ноября. В прошлом сезоне (август 2022 — июль 2023 годов) в России было произведено около 6,2 млн т свекловичного сахара, из сырца получено 38 тыс. т. Объем потребления составлял 5,8 млн т, экспорт — 335 тыс. т, импорт белого сахара — 193 тыс. т, запасы на конец сезона — 1,19 млн т.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.