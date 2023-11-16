Стратегия копитрейдинга: что покупали и продавали знаменитые инвесторы?

Гуру рынка становятся примером для многих начинающих инвесторов. Аналитики Freedom Finance Global рассказали, как изменились портфели профессионалов фондового рынка в этом году.

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Уоррен Баффет

Фонд Berkshire Hathaway, курируемый Уорреном Баффетом, придерживается консервативных методов. Он не гонится за инновациями и передовыми технологиями и продолжает покупать акции компаний, которые делают понятный бизнес и получают приличную прибыль сейчас.

В 2023 году Баффет сделал ставку на домостроителей, поскольку на рынке недвижимости США был явный дефицит новых домов и наблюдался рост цен. В портфель Berkshire Hathaway во втором квартале этого года были добавлены акции D.R. Horton, Lennar Corporation, NVR. Кроме этого, после посещения Японии Баффет пополнил портфель своего фонда акциями пяти японских торговых домов. Также были существенно увеличены позиции в Capital One Financial Corporation и Occidental Petroleum Corporation. Первая – это финансовая компания, фокусирующаяся на выпуске кредитных карт, вторая – нефтедобывающая. В то же время фонд Баффета сократил позиции в Chevron Corporation, Celanese Corporation, General Motors, Globe Life, Activision Blizzard и полностью вышел из McKesson Corporation, Marsh & McLennan Companies, Vitesse Energy. В целом в инвестиционном подходе Баффета в 2023 году не наблюдается каких-либо существенных изменений.

Рэй Далио

Американский финансист Рэй Далио, чьи слова разобраны на цитаты, а стратегии инвестирования стали предметом пристального внимания, хоть и покинул свой фонд Bridgewater Associates в прошлом году, но продолжает оказывать влияние на инвестиционную стратегию. В начале года фонд активно сокращал свои позиции в китайских компаниях. Увеличил долю в Merck & Co, открыл новые позиции в PDD Holdings и iShares Core S&P 500 ETF. Крупнейшими по размерам позициями фонда на дату последнего отчета являлись: Procter & Gamble ($700 млн), Johnson & Johnson ($526 млн), Coca-Cola ($494 млн), PepsiCo ($475 млн), Costco Wholesale ($434 млн), McDonald's ($494 млн), Walmart ($402 млн), Starbucks ($296 млн), Visa ($241 млн), Alphabet ($234 млн). В фонде Bridgewater довольно диверсифицированный и консервативный портфель. Рэй Далио большой противник вложений в долгосрочные облигации, он считает, что фонды денежного рынка в текущей ситуации больше подходят для размещения «кэшевой» части инвестиций.

Билл Акман

Хедж-фонд Pershing Square Capital, возглавляемый Биллом Акманом, весь год успешно «шортил» облигационный рынок, то есть занимался короткими продажами. В отличие от множества других инвесторов, Акман не увлекается диверсификацией, его позиции точечны, вот некоторые из них: Chipotle Mexican Grill, Restaurant Brands, Lowe's Companies, Hilton Worldwide, Canadian Pacific Kansas City, Alphabet. Из новых позиций, открытых в этом году, следует отметить Howard Hughes и Netflix.

Кети Вуд

ARK Invest, возглавляемая Кети Вуд, известна своим довольно рискованным подходом к инвестированию. Она выбирает компании, предлагающие инновационные продукты или услуги, не боится вкладываться в убыточные позиции и стартапы, находящиеся на ранней стадии бизнес-цикла. В текущем году внимание Кети Вуд привлекли компании, использующие технологии искусственного интеллекта. Но при этом она закрыла часть позиций в Tesla и NVIDIA, акции эмитентов существенно выросли в текущем году и стали иметь слишком большой вес в портфеле. Кети предпочла балансировку портфеля и снижение рисков. На высвободившиеся после закрытия позиций деньги были сделаны новые приобретения, преимущественно из технологического сектора, например Cameco, добывающая уран. Из крупных существующих позиций обращают на себя внимание: Shopify, Roblox, Palantir, Teradyne.

Как начать торговать?

Как мы видим, каждый из перечисленных знаменитых управляющих фондами зарабатывает в том сегменте рынка, который ему более понятен. Инвесторам, желающим следовать по стопам гуру рынка, следует помнить, что позитивный результат вложений в акции зависит не столько от выбора бумаг, сколько от правильного риск-менеджмента и соблюдения торгового плана. Перечисленные выше инвесторы формируют долгосрочные портфели и будут терпеливо ждать реализации своих инвестиционных идей, но и у них не все позиции оказываются удачными. Поэтому копитрейдинг не гарантирует заработка, но в стратегиях великих инвесторов много интересных подсказок.

Начинающих инвесторов из России, которых вдохновляют гуру рынка, интересует, как попасть на американские биржи в сложившихся реалиях. Сделать это можно только через иностранных брокеров, которые работают в юрисдикциях дружественных стран, например в Казахстане. Узнать о надежных брокерах можно в рэнкинге активности, который составляет местная фондовая биржа KASE. В этом случае у вкладчика будет гарантия, что он имеет дело с брокером, который получил лицензию и работает согласно требованиям закона. Крупные брокеры имеют мобильные приложения с русифицированной техподдержкой. Плюсом является то, что местные брокеры, как правило, работают с рублем. А для покупки акций инвесторы из России могут обменять рубли в личном кабинете на доллары, чтобы торговать американскими акциями.