ВЭБ.РФ: социальную таксономию могут утвердить до конца года

Таксономию социальных проектов – национального стандарта по социальным финансовым инструментом, которую ВЭБ.РФ разрабатывал совместно с Минэкономики, – могут утвердить до конца 2023 года. Об этом на бизнес-завтраке, организованном ИД «Коммерсантъ», рассказала директор по методологии финансирования устойчивого развития ВЭБ.РФ Анастасия Цумерова.

«Документ разрабатывается с 2021 года. Ввиду определенных моментов разработка была не в сильно активной стадии. Сейчас документ находится в аппарате правительстве, его рассматривают юристы. Мы ожидаем, что до конца этого года он будет утвержден»,— сказала госпожа Цумерова.

По ее словам, в основу для разработки этого документа легли стандарты Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), также были проведены дискуссии с участниками рынка, в частности с компаниями-участниками ESG-альянса, крупнейшими банками и кредитными рейтинговыми агентствами. Основная цель социальной таксономии — определить, что может относиться к социальным проектам, и привлечь в них инвестиции, способствуя решению общественных проблем. Таксономия ориентирована на следующие направления: здравоохранение, образование, занятость, поддержка предпринимательства, спорт, культура, туризм.

Что касается критериев, то проекты, которые реализуются в соответствии с направлениями таксономии, должны реализоваться в интересах таких категорий граждан как малоимущие, безработные, инвалиды, дети-сироты и других.

Социальные таксономии во многом разрабатываются по аналогии с «зелеными». Последние же уже широко распространены в мире. По данным Инициативы по климатическим бондам (CBI) за 2022 год, более 30 стран уже приняли таксономию «зеленых» проектов, но лишь немногие могут похвастаться опубликованным проектом социальной таксономии. В России национальная таксономия в сфере «зеленых финансов» была официально принята постановлением правительства в сентябре 2021 года. В ноябре 2020 года ВЭБ.РФ стал национальным методологическим центром в этой области.