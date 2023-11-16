Сеть «Бемегаг» откроет три универсама SPAR в Кемерове в 2024 году

Кемеровская сеть универсамов «Бегемаг» (ранее название «Бегемот») откроет в Кемерове в 2024 году три магазина SPAR. Торговые точки будут запущены по франшизе, сообщил «Ъ-Сибирь» собственник сети Сергей Вилков. Средняя площадь магазина составит 750 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кармаев, Коммерсантъ Фото: Максим Кармаев, Коммерсантъ

Универсамы сети представлены в Кемеровской области. Всего их 67, большая часть из них – более 50 находятся в областном центре, остальные в Белово, Киселевске, Ленинск-Кузнецком, Ягуновке и Яшкино. В портфеле сети также два магазина SPAR в Кемерове.

Как отметил Сергей Вилков, открытие SPAR в других городах области в настоящее время обсуждается с региональными властями.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что сеть продуктовых магазинов ООО «Универсамы Бегемаг» построит в регионе пищевой комбинат. Инвестиции в проект до 2027 составят 1,2 млрд руб.

Сеть создана в 2000 году. Местонахождение ООО «Универсамы Бегемаг» с 2017 года – Новосибирск. По данным «СПАРК-Интерфакс», 80% в компании принадлежат Алексею Жилинкову, 20% – у Сергея Вилкова. Выручка в 2022 году составила 8,4 млрд руб., чистая прибыль – 170,4 млн руб.

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Лолита Белова