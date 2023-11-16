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В Минеральных Водах найдено тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ

В Ставропольском крае в собственном доме найдены тела бывшего командующего 6-й воздушной армией Владимира Свиридова и его супруги Татьяны. По неофициальным информации, они умерли около недели назад, и смерть была ненасильственной. Официальных комментариев по поводу смерти бывшего военного в крае пока никто не дает. Как пояснили «Ъ», расследование проводится региональным УФСБ.

Владимир Свиридов в 2007 году

Владимир Свиридов в 2007 году

Фото: PhotoXpress

Владимир Свиридов в 2007 году

Фото: PhotoXpress

Тела генерала и его жены были обнаружены еще вчера,15 ноября, днем, они лежали рядом в постели. Супруги жили в собственном доме на территории поселка Анджиевский, который относится к городу Минеральные Воды.

По одной из версий, супруги могли погибнуть от отравления угарным газом, однако специалисты местного горгаза после проведения замеров превышения нормы угарного газа в помещении не обнаружили. Проводится экспертиза, которая должна установить причину гибели господина Свиридова и его жены.

Владимир Свиридов — уроженец Минеральных Вод. В 1979 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище. Служил в Дальневосточном военном округе и в Группе советских войск в Германии, где командовал авиационным звеном, после чего был назначен заместителем командира, а затем — командиром авиационной эскадрильи. В 1992 году окончил Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина, после чего служил на Северном Кавказе. В 2002 году окончил Военную академию Генштаба ВС РФ и в 2005-м году был назначен командующим 6-й армией ВВС и ПВО, которую возглавлял до 2009 года. В отставку он вышел в звании генерал-лейтенанта и вернулся в родной город.

За годы службы освоил больше десяти типов самолетов, был награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», имел звание «Заслуженный военный летчик РФ».

Александра Ларинцева, Пятигорск

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