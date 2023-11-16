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Коммерсантъ FM
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В России оптовая красная икра подешевела на четверть

Цены на красную икру в этом году снизились на фоне роста объема производства благодаря успешной лососевой путине. Например, икра горбуши в дальневосточном опте к середине ноября стоила на 25% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили во всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Килограмм икры кеты в дальневосточном опте к середине ноября стоит столько же, сколько в прошлом году — 4 тыс. руб.; однако появились предложения по 3,5 тыс. руб., это на 12% меньше показателя ноября прошлого года.

Только за три квартала этого года было произведено 21 146,7 т красной икры: почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ассоциация ожидает, что объем производства красной икры по итогам этого года в несколько раз превысит прошлогодний и достигнет 25 тыс. т.

Лососевая путина этого года стала одной из самых рекордных: вылов превысил 608,4 тысячи т. Это в 2,2 раза выше прошлогоднего показателя и почти на 13% больше аналогичного нечетного 2021 года. Больше было только в 2018 году — 678 тыс. т. Основную долю вылова составляет горбуша — 478,5 тысячи т, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

На ценообразование также влияет внешнеэкономический фактор. «Рыбная отрасль, как и вся экономика, работает в мировом рынке, ценовые волны мирового рынка доходят и до нас. Спрос на внешних рынках подогревает спрос на внутреннем»,— добавил он.

По данным мониторинга Росрыболовства, в ДФО горбуша в опте подешевела по отношению к ноябрю прошлого года на 46%, до 145 руб. за кг, в ЦФО — на 38%, до 187 руб. Однако в розничном сегменте такой тенденции пока не зафиксировали.

Анастасия Ларина

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