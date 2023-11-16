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Коммерсантъ FM
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обновлено 12:08

МВД объявило в розыск основателя «Тануки» Александра Орлова за причинение ущерба

Основатель сети ресторанов японской кухни «Тануки» и ресторанного холдинга Bulldozer Group Александр Орлов объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД. Указывается, что его разыскивают по уголовной статье. Какой именно — не уточняется. По информации «Ъ», речь идет о ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой).

Ресторатор покинул Россию в начале 2022 года. В июле 2022 года он заявил, что сосредоточится на развитии своих зарубежных проектов. В августе того же года он продал доли в размере 33,3% в трех своих российских активах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Подмосковья Сергей Миронов оценивал тогда стоимость соглашения в 80 млн руб. До этого Александр Орлов продал инвесторам из ОАЭ московские рестораны «Такахули», «Хорошая девочка», Lou Lou, Eshak и «Юг».

По данным украинских СМИ в июле 2022 года на Украине было арестовано имущества господина Орлова больше чем на 400 млн гривен (больше $11 млн по нынешнему курсу). Однако сам господин Орлов отрицал, что имущество принадлежит ему. Основанием для ареста назывались попытки вывести активы. Как сообщал украинский Forbes, Александр Орлов и его партнеры утверждали, что российский бизнесмен только управлял заведениями на Украине, но не владел ими.

Михаил Беляев, Леонид Уварчев

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